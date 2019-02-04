Люди пересуваються вулицями на човнах: руйнівна повінь накрила Австралію – шокуючі відео

Австралію накрили потужні зливи, найбільше потерпає від негоди штат Квінсленд. Там постраждали понад півтисячі будинків, а місцеві пересуваються вулицями на човнах.

У регіоні за тиждень випала річна норма опадів.

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Тож влада вирішила спустити воду з переповненого водосховища, а та хлинула у річку Росс, що і призвело до повені.

Найбільше затопило місто Таунсвілл. Люди беруть свої човни, щоб допомогти евакуйованим людям у затоплених передмістях.

Dozens of private tinnies ferrying people and pets from their flooded homes in Idalia #townsville #floods pic.twitter.com/zDzHe2tKBA — Charlie Peel (@charliepeeled) 4 лютого 2019 р.

Incredible scenes in #Townsville. People are taking their boats to help stranded people in flooded Idalia and other suburbs. @tsv_bulletin pic.twitter.com/892XeA5Gqs — Tess Ikonomou (@tessikonomou) 4 лютого 2019 р.

Рівень води продовжує зростати і мені дуже страшно. Я дуже боюсь стихійного лиха. У нас стільки води, що скоро дістане до поштової скриньки,

– розповіла жителька Таунсвілла Тіна Стівенсен.

Just heard they’ve been delivering sandbags in Kirwan?! we desperately need sandbags in Greenwood! no one can actually get out without a boat! we are about 30 mins away from being knee deep in water inside our houses, but our requests haven’t been answered yet #Townsville pic.twitter.com/5lADwxvitg — Rachel (@ParadoxTsv) 2 лютого 2019 р.

Під загрозою руйнування опинилося понад 20 тисяч житлових будинків, затоплений регіон визнали зоною лиха.

Водночас прогнози метеорологів невтішні – кажуть, найближчими днями зливи не припинятимуться.