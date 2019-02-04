Люди пересуваються вулицями на човнах: руйнівна повінь накрила Австралію – шокуючі відео
Австралію накрили потужні зливи, найбільше потерпає від негоди штат Квінсленд. Там постраждали понад півтисячі будинків, а місцеві пересуваються вулицями на човнах.
У регіоні за тиждень випала річна норма опадів.
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Тож влада вирішила спустити воду з переповненого водосховища, а та хлинула у річку Росс, що і призвело до повені.
Найбільше затопило місто Таунсвілл. Люди беруть свої човни, щоб допомогти евакуйованим людям у затоплених передмістях.
Рівень води продовжує зростати і мені дуже страшно. Я дуже боюсь стихійного лиха. У нас стільки води, що скоро дістане до поштової скриньки,
– розповіла жителька Таунсвілла Тіна Стівенсен.
Під загрозою руйнування опинилося понад 20 тисяч житлових будинків, затоплений регіон визнали зоною лиха.
Водночас прогнози метеорологів невтішні – кажуть, найближчими днями зливи не припинятимуться.