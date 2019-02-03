Через потужний снігопад в Італії у заторах зупинились тисячі автівок: фото, відео

Хурделиця, яка накрила Італію 3 лютого, паралізувала рух кількох тисяч автомобілів. Через сніг в дорозі зупинилися транспортні засоби, які утворили затор, довжиною 12 кілометрів.

Заблокованим виявився рух між містами Кьюза і Віпітено, що розташовані на півночі Італії. Дорогу фактично "перекрили" важкі транспортні засоби. Саме через те, що їх водії не змінили шини на зимові, а дорогу за ніч підморозило та засипало снігом, у холодній пастці опиналася така велика кількість людей, передає Repubblica.

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Рятувальники від ранку допомагають автомобілістам, які застрягли в дорозі. Так, вибратися зі снігових заметів та виїхати на очищені ділянки траси допомогли щонайменше 200 транспортним засобам.

ATENCIÓN:

Continúa el mal tiempo y la #nieve causando serios estragos en #Europa.

Embotellamiento de 12km y cientos de autos atrapados por horas en #Brennero norte de #Italia. Al menos 200 personas rescatadas por los bomberos https://t.co/yDcmVS0h0a pic.twitter.com/PLC8s6W5RO — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) 2 февраля 2019 г.

Відомо, що проїзд наразі можливий лише однією смугою дороги, а на головній – вантажівки-винуватиці стоять досі.

Більше того, лавина обрушилася на автомагістраль біля державного кордону. На щастя, потерпілих у результаті події немає. У зв'язку з цим шосе повністю перекрили у двох напрямках.

Thousands of vehicles were stuck in long queues caused by heavy snow on Italy's A22 motorway on Saturday, and firefighters rescued 200 people who had been trapped for hours in cars and buses pic.twitter.com/hsqCPfhTa3 — BERNAMA Radio (@bernamaradio) 3 февраля 2019 г.

Stillstand auf der #Brennerautobahn #A22. Stehen seit 6h hier im Stau. Es geht auf der Südspur gerade weder vor noch zurück. Auch die Nordspur ist komplett dicht. Leider keine Infos, ob es bald weiter geht oder nicht. Viele Skiurlauber stecken mit uns fest. #Brennero #Brenner pic.twitter.com/AZY8hXVjJ1 — Julia Mumelter (@JMumelter) 2 февраля 2019 г.

Снігова блокада: в Італії тисячі автомобілів застрягли у заторах

Де ще негода наробила збитків?

– У США люди продовжують потерпати від лютих морозів. Внаслідок сильних снігопадів та холоду вже загинуло щонайменше 21 особа. Температура повітря у деяких штатах опускалась до арктичних -48 градусів.

– У Франції 40 тисяч будинків залишилися без електрики через сильні снігопади. У деяких регіонах країни пориви вітру сягали 110 кілометрів на годину, а замети виросли до 10 сантиметрів.

– Через стихію вимушені канікули в деяких школах, заблоковані дороги в Англії, Шотландії та Уельсі.

Зазначимо, що тим часом в Україні панує тепла та майже весняна погода, у деяких регіонах 4 лютого температура повітря прогріється до +12 градусів. Попри це рятувальники попереджають про те, що в українських Карпатах – висока небезпека сходження снігових лавин. А в гірських районах Закарпаття існує загроза зсувів снігу на дороги.