Через потужний снігопад в Італії у заторах зупинились тисячі автівок: фото, відео
Хурделиця, яка накрила Італію 3 лютого, паралізувала рух кількох тисяч автомобілів. Через сніг в дорозі зупинилися транспортні засоби, які утворили затор, довжиною 12 кілометрів.
Заблокованим виявився рух між містами Кьюза і Віпітено, що розташовані на півночі Італії. Дорогу фактично "перекрили" важкі транспортні засоби. Саме через те, що їх водії не змінили шини на зимові, а дорогу за ніч підморозило та засипало снігом, у холодній пастці опиналася така велика кількість людей, передає Repubblica.
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Рятувальники від ранку допомагають автомобілістам, які застрягли в дорозі. Так, вибратися зі снігових заметів та виїхати на очищені ділянки траси допомогли щонайменше 200 транспортним засобам.
Відомо, що проїзд наразі можливий лише однією смугою дороги, а на головній – вантажівки-винуватиці стоять досі.
Більше того, лавина обрушилася на автомагістраль біля державного кордону. На щастя, потерпілих у результаті події немає. У зв'язку з цим шосе повністю перекрили у двох напрямках.
Снігова блокада: в Італії тисячі автомобілів застрягли у заторах
Де ще негода наробила збитків?
– У США люди продовжують потерпати від лютих морозів. Внаслідок сильних снігопадів та холоду вже загинуло щонайменше 21 особа. Температура повітря у деяких штатах опускалась до арктичних -48 градусів.
– У Франції 40 тисяч будинків залишилися без електрики через сильні снігопади. У деяких регіонах країни пориви вітру сягали 110 кілометрів на годину, а замети виросли до 10 сантиметрів.
– Через стихію вимушені канікули в деяких школах, заблоковані дороги в Англії, Шотландії та Уельсі.
Зазначимо, що тим часом в Україні панує тепла та майже весняна погода, у деяких регіонах 4 лютого температура повітря прогріється до +12 градусів. Попри це рятувальники попереджають про те, що в українських Карпатах – висока небезпека сходження снігових лавин. А в гірських районах Закарпаття існує загроза зсувів снігу на дороги.