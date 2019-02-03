Из-за мощного снегопада в Италии в пробках остановились тысячи автомобилей: фото, видео

Вьюга, которая накрыла Италию 3 февраля, парализовала движение нескольких тысяч автомобилей. Из-за снега в дороге остановились транспортные средства, которые образовали пробку длиной 12 километров.

Заблокированным оказалось движение между городами Кьюза и Випитено, что расположены на севере Италии. Дорогу фактически "перекрыли" тяжелые транспортные средства. Именно из-за того, что их водители не поменяли шины на зимние, а дорогу за ночь подморозило и засыпало снегом, в холодной ловушке оказалось такое большое количество людей, передает Repubblica.

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Спасатели с утра помогают автомобилистам, которые застряли в дороге. Так, выбраться из снежных заносов и выехать на очищенные участки трассы помогли по меньшей мере 200 транспортным средствам.

ATENCIÓN:

Continúa el mal tiempo y la #nieve causando serios estragos en #Europa.

Embotellamiento de 12km y cientos de autos atrapados por horas en #Brennero norte de #Italia. Al menos 200 personas rescatadas por los bomberos https://t.co/yDcmVS0h0a pic.twitter.com/PLC8s6W5RO — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) 2 февраля 2019 г.

Известно, что проезд пока возможен только по одной полосе дороги, а на главной – грузовики-виновники стоят до сих пор.

Более того, лавина обрушилась на автомагистраль возле государственной границы. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет. В связи с этим шоссе полностью перекрыли в двух направлениях.

Thousands of vehicles were stuck in long queues caused by heavy snow on Italy's A22 motorway on Saturday, and firefighters rescued 200 people who had been trapped for hours in cars and buses pic.twitter.com/hsqCPfhTa3 — BERNAMA Radio (@bernamaradio) 3 февраля 2019 г.

Stillstand auf der #Brennerautobahn #A22. Stehen seit 6h hier im Stau. Es geht auf der Südspur gerade weder vor noch zurück. Auch die Nordspur ist komplett dicht. Leider keine Infos, ob es bald weiter geht oder nicht. Viele Skiurlauber stecken mit uns fest. #Brennero #Brenner pic.twitter.com/AZY8hXVjJ1 — Julia Mumelter (@JMumelter) 2 февраля 2019 г.

Снежная блокада: в Италии тысячи автомобилей застряли в пробках​

Где еще непогода наделала убытков?

– В США люди продолжают страдать от сильных морозов. В результате сильных снегопадов и холода уже погиб по меньшей мере 21 человек. Температура воздуха в некоторых штатах опускалась до арктических -48 градусов.

– Во Франции 40 тысяч домов остались без электричества из-за сильных снегопадов. В некоторых регионах страны порывы ветра достигали 110 километров в час, а сугробы выросли до 10 сантиметров.

– Из-за стихии вынужденные каникулы в некоторых школах, заблокированы дороги в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Отметим, что тем временем в Украине царит теплая и почти весенняя погода, в некоторых регионах 4 февраля температура воздуха прогреется до +12 градусов. Несмотря на это спасатели предупреждают о том, что в украинских Карпатах – высокая опасность схода снежных лавин. А в горных районах Закарпатья угроза оползней снега на дороги.