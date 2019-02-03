Из-за мощного снегопада в Италии в пробках остановились тысячи автомобилей: фото, видео
Вьюга, которая накрыла Италию 3 февраля, парализовала движение нескольких тысяч автомобилей. Из-за снега в дороге остановились транспортные средства, которые образовали пробку длиной 12 километров.
Заблокированным оказалось движение между городами Кьюза и Випитено, что расположены на севере Италии. Дорогу фактически "перекрыли" тяжелые транспортные средства. Именно из-за того, что их водители не поменяли шины на зимние, а дорогу за ночь подморозило и засыпало снегом, в холодной ловушке оказалось такое большое количество людей, передает Repubblica.
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Спасатели с утра помогают автомобилистам, которые застряли в дороге. Так, выбраться из снежных заносов и выехать на очищенные участки трассы помогли по меньшей мере 200 транспортным средствам.
Известно, что проезд пока возможен только по одной полосе дороги, а на главной – грузовики-виновники стоят до сих пор.
Более того, лавина обрушилась на автомагистраль возле государственной границы. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет. В связи с этим шоссе полностью перекрыли в двух направлениях.
Снежная блокада: в Италии тысячи автомобилей застряли в пробках
Где еще непогода наделала убытков?
– В США люди продолжают страдать от сильных морозов. В результате сильных снегопадов и холода уже погиб по меньшей мере 21 человек. Температура воздуха в некоторых штатах опускалась до арктических -48 градусов.
– Во Франции 40 тысяч домов остались без электричества из-за сильных снегопадов. В некоторых регионах страны порывы ветра достигали 110 километров в час, а сугробы выросли до 10 сантиметров.
– Из-за стихии вынужденные каникулы в некоторых школах, заблокированы дороги в Англии, Шотландии и Уэльсе.
Отметим, что тем временем в Украине царит теплая и почти весенняя погода, в некоторых регионах 4 февраля температура воздуха прогреется до +12 градусов. Несмотря на это спасатели предупреждают о том, что в украинских Карпатах – высокая опасность схода снежных лавин. А в горных районах Закарпатья угроза оползней снега на дороги.