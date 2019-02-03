Спасатели предупредили о непогоде в Украине: лавины и подъем воды в реках

В украинских Карпатах – высокая опасность схода снежных лавин. А в горном Закарпатье существует угроза оползней снега на дороги.

Опасность возникла из-за оттепели и осадков, сообщили чрезвычайники.

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Кроме того, 3-5 февраля из-за потепления и таяния снега поднимется уровень воды в реках Закарпатья, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Так, в реках Закарпатья уровень воды может подняться на 0,5-1,5 метра, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирет (Черновицкая, Ивано-Франковская области) уровень воды может вырасти на 0,3-1,3 метра.

При этом на реках могут возникать пробки льда.

Подъем воды прогнозируют и на равнинных притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области), на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области). Там уровень воды вырастет на 0,2-0,7 метра, на реках бассейна Припяти – на 0,1-0,5 метра. Вода может выйти из берегов на отдельные сниженные участки пойм в пределах Волынской области.