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      Спасатели предупредили о непогоде в Украине: лавины и подъем воды в реках

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      В Карпатах могут сходить лавины, а в реках возрастет уровень воды
      В Карпатах могут сходить лавины, а в реках возрастет уровень воды / Коллаж 24 канала

      В украинских Карпатах – высокая опасность схода снежных лавин. А в горном Закарпатье существует угроза оползней снега на дороги.

      Опасность возникла из-за оттепели и осадков, сообщили чрезвычайники.

      Читайте также: Когда в Украину придет настоящая весна: прогноз

      Кроме того, 3-5 февраля из-за потепления и таяния снега поднимется уровень воды в реках Закарпатья, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

      Так, в реках Закарпатья уровень воды может подняться на 0,5-1,5 метра, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирет (Черновицкая, Ивано-Франковская области) уровень воды может вырасти на 0,3-1,3 метра.

      При этом на реках могут возникать пробки льда.

      Подъем воды прогнозируют и на равнинных притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области), на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области). Там уровень воды вырастет на 0,2-0,7 метра, на реках бассейна Припяти – на 0,1-0,5 метра. Вода может выйти из берегов на отдельные сниженные участки пойм в пределах Волынской области.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Погода Непогода в Украине Стихийный бедствия Карпаты
      Источник: 24 канал
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