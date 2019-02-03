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      Рятувальники попередили про негоду в Україні: лавини та підйом води у ріках

      21 Читать новость на русском
      У Карпатах можуть сходити лавини, а в річках зросте рівень води
      У Карпатах можуть сходити лавини, а в річках зросте рівень води / Колаж 24 каналу

      В українських Карпатах – висока небезпека сходження снігових лавин. А в гірських районах Закарпаття існує загроза зсувів снігу на дороги.

      Небезпека виникла через відлигу та опади, повідомили надзвичайники.

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      Крім того, 3-5 лютого через потепління і танення снігу підніметься рівень води у річках Закарпаття, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

      Так, у річках Закарпаття рівень води може зрости на 0,5-1,5 метра, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), Прута, Сiрету (Чернівецька, Івано-Франківська області) рівень води може зрости на 0,3-1,3 метра.

      При цьому на річках можуть виникати затори льоду.

      Підйом води прогнозують і на рівнинних притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) та на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області). Там рівень води зросте на 0,2-0,7 метра, на рiчках басейну Прип'ятi – на 0,1-0,5 метра. Вода може вийти з берегів на окремі понижені дiлянки заплав у межах Волинської області.

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Надзвичайні ситуації Карпати Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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