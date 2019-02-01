Арктический холод в США: число жертв значительно возросло

На Среднем Западе США стремительно растет число жертв аномальных морозов. В некоторых населенных пунктах столбики термометра опустились ниже 48 градусов. Известно о по меньшей мере 20 погибших.

Некоторые люди были найдены мертвыми в нескольких минутах ходьбы от своих домов.

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В больницах пытаются спасти людей от обморожения. Особенно рискуют бездомные люди, хотя в разных городах создали обогреваемые приюты.

Тысячи жителей региона остались без электричества. В некоторых учебных заведениях прекратили занятия, в аэропортах переносят тысячи авиарейсов и останавливают железнодорожное сообщение.



Аэропорты переносят авиарейсы из-за морозов

В десяти штатах не работают почтовые службы. На улицах американских городов открыли пункты обогрева. Врачи предупреждают: при таких низких температурах обморожение можно получить за 10 минут.



Температура может достигать отметки 48 градусов мороза

В стране замерзли реки и водопады – несмотря на холод, люди выходят любоваться зимней красотой.

Мороз – удивительный скульптор. Это впечатляет, хотя холодно и даже наши ресницы замерзают. Но все вокруг такое красивое,

– рассказала жительница Миннеаполиса Криста Перкинс.

В сети опубликовали удивительную картину замороженного озера Мичиган, которое расположено вокруг города Чикаго в США.



Замерзшее озеро рядом с Чикаго / Фото через Clima Extremo

В Соединенных штатах Америки уже зафиксировано более 30 температурных рекордов.