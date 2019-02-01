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      Арктический холод в США: число жертв значительно возросло

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      Арктический холод в США: число жертв значительно возросло
      Арктический холод в США: число жертв значительно возросло / Getty images

      На Среднем Западе США стремительно растет число жертв аномальных морозов. В некоторых населенных пунктах столбики термометра опустились ниже 48 градусов. Известно о по меньшей мере 20 погибших.

      Некоторые люди были найдены мертвыми в нескольких минутах ходьбы от своих домов.

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      В больницах пытаются спасти людей от обморожения. Особенно рискуют бездомные люди, хотя в разных городах создали обогреваемые приюты.

      Тысячи жителей региона остались без электричества. В некоторых учебных заведениях прекратили занятия, в аэропортах переносят тысячи авиарейсов и останавливают железнодорожное сообщение.

      Аеропорти переносять авіарейси через морози
      Аэропорты переносят авиарейсы из-за морозов

      В десяти штатах не работают почтовые службы. На улицах американских городов открыли пункты обогрева. Врачи предупреждают: при таких низких температурах обморожение можно получить за 10 минут.

      Температура може досягати позначки 48 градусів морозу
      Температура может достигать отметки 48 градусов мороза

      В стране замерзли реки и водопады – несмотря на холод, люди выходят любоваться зимней красотой.

      Мороз – удивительный скульптор. Это впечатляет, хотя холодно и даже наши ресницы замерзают. Но все вокруг такое красивое,
      – рассказала жительница Миннеаполиса Криста Перкинс.

      В сети опубликовали удивительную картину замороженного озера Мичиган, которое расположено вокруг города Чикаго в США.

      Замерзле озеро поруч Чикаго / Фото через Clima Extremo
      Замерзшее озеро рядом с Чикаго / Фото через Clima Extremo

      В Соединенных штатах Америки уже зафиксировано более 30 температурных рекордов.

      Теги: Погода Жертвы Новости США Аномальные морозы в США Чрезвычайное положение
      Источник: 24 канал
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