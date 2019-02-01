Арктичний холод у США: кількість жертв значно зросла

На Середньому Заході США стрімко зростає кількість жертв аномальних морозів. В деяких населених пунктах стовпчики термометра опустилися нижче 48 градусів. Наразі відомо про щонайменше 20 загиблих.

Деякі люди були знайдені мертвими в декількох хвилинах ходьби від своїх будинків.

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У лікарнях намагаються врятувати людей від обмороження. Особливо ризикують бездомні люди, хоча у різних містах створили обігріваючі притулки.

Тисячі жителів регіону залишилися без електрики. У деяких навчальних закладах припинили заняття, у аеропортах переносять тисячі авіарейсів та зупиняють залізничне сполучення.



Аеропорти переносять авіарейси через морози

У десяти штатах не працюють поштові служби. На вулицях американських міст відкрили пункти обігріву. Лікарі попереджають: за таких низьких температур обмороження можна отримати за 10 хвилин.



Температура може досягати позначки 48 градусів морозу

У країні замерзли річки та водоспади – попри холод, люди виходять милуватися зимовою красою.

Мороз – дивовижний скульптор. Це вражає, хоча холодно і навіть наші вії замерзають. Але все довкола таке красиве,

– розповіла жителька Міннеаполіса Кріста Перкінс.

У мережі опублікували дивовижну картину замороженого озера Мічиган, що розташований навколо міста Чикаго у США.



Замерзле озеро поруч Чикаго / Фото через Clima Extremo

У Сполучених штатах Америки вже зафіксовано понад 30 температурних рекордів.