Арктичний холод у США: кількість жертв значно зросла
На Середньому Заході США стрімко зростає кількість жертв аномальних морозів. В деяких населених пунктах стовпчики термометра опустилися нижче 48 градусів. Наразі відомо про щонайменше 20 загиблих.
Деякі люди були знайдені мертвими в декількох хвилинах ходьби від своїх будинків.
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У лікарнях намагаються врятувати людей від обмороження. Особливо ризикують бездомні люди, хоча у різних містах створили обігріваючі притулки.
Тисячі жителів регіону залишилися без електрики. У деяких навчальних закладах припинили заняття, у аеропортах переносять тисячі авіарейсів та зупиняють залізничне сполучення.
Аеропорти переносять авіарейси через морози
У десяти штатах не працюють поштові служби. На вулицях американських міст відкрили пункти обігріву. Лікарі попереджають: за таких низьких температур обмороження можна отримати за 10 хвилин.
Температура може досягати позначки 48 градусів морозу
У країні замерзли річки та водоспади – попри холод, люди виходять милуватися зимовою красою.
Мороз – дивовижний скульптор. Це вражає, хоча холодно і навіть наші вії замерзають. Але все довкола таке красиве,
– розповіла жителька Міннеаполіса Кріста Перкінс.
У мережі опублікували дивовижну картину замороженого озера Мічиган, що розташований навколо міста Чикаго у США.
Замерзле озеро поруч Чикаго / Фото через Clima Extremo
У Сполучених штатах Америки вже зафіксовано понад 30 температурних рекордів.