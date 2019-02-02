Грабують теплий одяг: як люди реагують на льодовиковий період у США – фото, відео
У США люди продовжують потерпати від лютих морозів. Внаслідок сильних снігопадів та холоду вже загинуло щонайменше 21 особа. У штатах Середнього Заходу навіть запровадили надзвичайний стан.
На водоймі Гранд-Лейк у Мінессоті навіть не потрібно скульпторів. Природна аномалія сама створює вражаючі білосніжні краєвиди.
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"Тут дуже красиво. Але я замерзла. Надзвичайно холодно", – пояснила місцева мешканка.
Холод провокує американців до пограбувань. Вже зареєстровано кілька нападів на людей заради теплого верхнього одягу, заявили у поліції.
Потужні морози в США / Getty images
Природна аномалія у США / Getty images
США / Getty images
Аеропорти у США переповнені тими, хто не може вирушити у заплановану мандрівку чи повернутись додому.
Я була на діловій зустрічі. І намагаюсь повернутись додому ще з вівторка. Мій рейс перенесли спершу на середу, потім на четвер, а тепер на п'ятницю. Може хоч сьогодні вдасться полетіти додому,
– сказала туристка Анна Асталас.
Холод провокує американців до пограбувань / Getty images
На вимушені канікули пішли й школярі. У штатах Вісконсин, Мічиган, Іллінойс та у місті Чикаго закрили школи. Метеорологи зазначають, що цими днями тут холодніше, ніж в Антарктиді. Навіть окріп, який винесли надвір замерзає за лічені секунди.
Обмороження можна отримати за лічені хвилини / Getty images
У місцевому центрі охорони здоров'я заявили, що при такій температурі можна отримати обмороження за лічені хвилини.
Щоразу, коли температура опускається нижче за нуля, виникають ризики, насамперед, це обмороження. А тривалий холод може призвести аж до зупинки серця,
– запевнив фахівець опікового центру Раян Фей.