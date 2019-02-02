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      Грабують теплий одяг: як люди реагують на льодовиковий період у США – фото, відео

      255 Читать новость на русском

      У США люди продовжують потерпати від лютих морозів. Внаслідок сильних снігопадів та холоду вже загинуло щонайменше 21 особа. У штатах Середнього Заходу навіть запровадили надзвичайний стан.

      На водоймі Гранд-Лейк у Мінессоті навіть не потрібно скульпторів. Природна аномалія сама створює вражаючі білосніжні краєвиди.

      Читайте також: Арктичний холод у США: кількість жертв значно зросла

      "Тут дуже красиво. Але я замерзла. Надзвичайно холодно", – пояснила місцева мешканка.

      Холод провокує американців до пограбувань. Вже зареєстровано кілька нападів на людей заради теплого верхнього одягу, заявили у поліції.

      сша
      Потужні морози в США / Getty images

      цвк
      Природна аномалія​ у США / Getty images

      сша
      США / Getty images

      Аеропорти у США переповнені тими, хто не може вирушити у заплановану мандрівку чи повернутись додому. 

      Я була на діловій зустрічі. І намагаюсь повернутись додому ще з вівторка. Мій рейс перенесли спершу на середу, потім на четвер, а тепер на п'ятницю. Може хоч сьогодні вдасться полетіти додому,
      – сказала туристка Анна Асталас.

      сша
      Холод провокує американців до пограбувань / Getty images

      На вимушені канікули пішли й школярі. У штатах Вісконсин, Мічиган, Іллінойс та у місті Чикаго закрили школи. Метеорологи зазначають, що цими днями тут холодніше, ніж в Антарктиді. Навіть окріп, який винесли надвір замерзає за лічені секунди.

      сша
      Обмороження можна отримати за лічені хвилини / Getty images

      У місцевому центрі охорони здоров'я заявили, що при такій температурі можна отримати обмороження за лічені хвилини.

      Щоразу, коли температура опускається нижче за нуля, виникають ризики, насамперед, це обмороження. А тривалий холод може призвести аж до зупинки серця,
      – запевнив фахівець опікового центру Раян Фей.

      Теги: Новини США Надзвичайні ситуації Надзвичайний стан Погода Жертви Аномальні морози в США
      Джерело: 24 канал
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