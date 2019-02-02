Грабують теплий одяг: як люди реагують на льодовиковий період у США – фото, відео

У США люди продовжують потерпати від лютих морозів. Внаслідок сильних снігопадів та холоду вже загинуло щонайменше 21 особа. У штатах Середнього Заходу навіть запровадили надзвичайний стан.

На водоймі Гранд-Лейк у Мінессоті навіть не потрібно скульпторів. Природна аномалія сама створює вражаючі білосніжні краєвиди.

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"Тут дуже красиво. Але я замерзла. Надзвичайно холодно", – пояснила місцева мешканка.

Холод провокує американців до пограбувань. Вже зареєстровано кілька нападів на людей заради теплого верхнього одягу, заявили у поліції.



Потужні морози в США / Getty images



Природна аномалія​ у США / Getty images



США / Getty images

Аеропорти у США переповнені тими, хто не може вирушити у заплановану мандрівку чи повернутись додому.

Я була на діловій зустрічі. І намагаюсь повернутись додому ще з вівторка. Мій рейс перенесли спершу на середу, потім на четвер, а тепер на п'ятницю. Може хоч сьогодні вдасться полетіти додому,

– сказала туристка Анна Асталас.



Холод провокує американців до пограбувань / Getty images

На вимушені канікули пішли й школярі. У штатах Вісконсин, Мічиган, Іллінойс та у місті Чикаго закрили школи. Метеорологи зазначають, що цими днями тут холодніше, ніж в Антарктиді. Навіть окріп, який винесли надвір замерзає за лічені секунди.

I did the boiling water trick for my kiddos. pic.twitter.com/kNTG6TrRoG — Bitzman of Bitzmanheim (@Pjschard) 31 січня 2019 р.

Chicago-area residents amused themselves in the midst of near-record-cold on Wednesday by taking boiling water outside, throwing it into the air, watching it freeze before it hit the ground, then sharing the video on social media.pic.twitter.com/GCbzgfKcBo — Evon (@EvonS777) 31 січня 2019 р.



Обмороження можна отримати за лічені хвилини / Getty images

У місцевому центрі охорони здоров'я заявили, що при такій температурі можна отримати обмороження за лічені хвилини.

Щоразу, коли температура опускається нижче за нуля, виникають ризики, насамперед, це обмороження. А тривалий холод може призвести аж до зупинки серця,

– запевнив фахівець опікового центру Раян Фей.