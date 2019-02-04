Люди плывут по улицам на лодках: разрушительное наводнение накрыло Австралию – шокирующие видео

Австралию накрыли мощные ливни, больше всего страдает от непогоды штат Квинсленд. Там пострадали более полутысячи домов, а местные передвигаются по улицам на лодках.

В регионе за неделю выпала годовая норма осадков.

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Поэтому власть решила спустить воду из переполненного водохранилища, а та хлынула в реку Росс, что и привело к наводнению.

Больше всего затопило город Таунсвилл. Люди берут свои лодки, чтобы помочь эвакуированным людям в затопленных пригородах.

Dozens of private tinnies ferrying people and pets from their flooded homes in Idalia #townsville #floods pic.twitter.com/zDzHe2tKBA — Charlie Peel (@charliepeeled) 4 лютого 2019 р.

Incredible scenes in #Townsville. People are taking their boats to help stranded people in flooded Idalia and other suburbs. @tsv_bulletin pic.twitter.com/892XeA5Gqs — Tess Ikonomou (@tessikonomou) 4 лютого 2019 р.

Уровень воды продолжает расти и мне очень страшно. Я очень боюсь стихийного бедствия. У нас столько воды, что скоро достанет до почтового ящика,

– рассказала жительница Таунсвилла Тина Стивенсен.

Just heard they’ve been delivering sandbags in Kirwan?! we desperately need sandbags in Greenwood! no one can actually get out without a boat! we are about 30 mins away from being knee deep in water inside our houses, but our requests haven’t been answered yet #Townsville pic.twitter.com/5lADwxvitg — Rachel (@ParadoxTsv) 2 лютого 2019 р.

Под угрозой разрушения оказалось свыше 20 тысяч жилых домов, затопленный регион признан зоной бедствия.

Вместе с тем прогнозы метеорологов неутешительны – говорят, в ближайшие дни ливни не прекратятся.