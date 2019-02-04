Люди плывут по улицам на лодках: разрушительное наводнение накрыло Австралию – шокирующие видео
Австралию накрыли мощные ливни, больше всего страдает от непогоды штат Квинсленд. Там пострадали более полутысячи домов, а местные передвигаются по улицам на лодках.
В регионе за неделю выпала годовая норма осадков.
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Поэтому власть решила спустить воду из переполненного водохранилища, а та хлынула в реку Росс, что и привело к наводнению.
Больше всего затопило город Таунсвилл. Люди берут свои лодки, чтобы помочь эвакуированным людям в затопленных пригородах.
Уровень воды продолжает расти и мне очень страшно. Я очень боюсь стихийного бедствия. У нас столько воды, что скоро достанет до почтового ящика,
– рассказала жительница Таунсвилла Тина Стивенсен.
Под угрозой разрушения оказалось свыше 20 тысяч жилых домов, затопленный регион признан зоной бедствия.
Вместе с тем прогнозы метеорологов неутешительны – говорят, в ближайшие дни ливни не прекратятся.