Прогноз погоды на 6 июня: грозы и жара не оставят Украину
Погода в Украине в четверг, 6 июня, будет жаркой, но мокрой. Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, шквалы и град.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что днем меньше вероятность дождей будет в восточных областях, на юго-востоке и в части центральных областей.
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Жарко и солнечно будет в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Синоптики обещают от +26 до +33 градусов тепла.
В западных областях – от +24 до +28 градусов тепла. Однако дождь будет лить и днем и ночью. В южных и северных областях также будет тепло, но возможны кратковременные дожди и грозы.
В Киеве, 6 июня, кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем, максимальная температура воздуха достигнет +27...+28 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 6 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +26...+28
Винница – +25...+27
Одесса – +25...+27
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +27...+29
Днепр – +27...+29
Запорожье – +27...+29
Донецк – +31...+33
Луганск – +29...+31
Харьков – +30...+32
Киев – +26...+28
Прогноз погоды на 6 июня от Укргидрометцентра