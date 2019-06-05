Прогноз погоды на 6 июня: грозы и жара не оставят Украину

Погода в Украине в четверг, 6 июня, будет жаркой, но мокрой. Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, шквалы и град.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что днем меньше вероятность дождей будет в восточных областях, на юго-востоке и в части центральных областей.

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Жарко и солнечно будет в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Синоптики обещают от +26 до +33 градусов тепла.

В западных областях – от +24 до +28 градусов тепла. Однако дождь будет лить и днем и ночью. В южных и северных областях также будет тепло, но возможны кратковременные дожди и грозы.

В Киеве, 6 июня, кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем, максимальная температура воздуха достигнет +27...+28 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 6 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +26...+28

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +27...+29

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +31...+33

Луганск – +29...+31

Харьков – +30...+32

Киев – +26...+28



Прогноз погоды на 6 июня от Укргидрометцентра