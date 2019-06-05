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      Прогноз погоды на 6 июня: грозы и жара не оставят Украину

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      Погода 6 июня 2019 Киев, Львов, Одесса и города Украины - прогноз синоптика
      Прогноз погоды на 6 июня / yandex.com

      Погода в Украине в четверг, 6 июня, будет жаркой, но мокрой. Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, шквалы и град.

      Синоптик Наталья Диденко сообщила, что днем меньше вероятность дождей будет в восточных областях, на юго-востоке и в части центральных областей.

      Читайте также: Какой будет погода в июне: прогноз

      Жарко и солнечно будет в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Синоптики обещают от +26 до +33 градусов тепла.

      В западных областях – от +24 до +28 градусов тепла. Однако дождь будет лить и днем и ночью. В южных и северных областях также будет тепло, но возможны кратковременные дожди и грозы.

      В Киеве, 6 июня, кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем, максимальная температура воздуха достигнет +27...+28 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 6 июня, в городах Украины:

      Ужгород – +24...+26

      Львов – +24...+26

      Ивано-Франковск – +24...+26

      Тернополь – +24...+26

      Черновцы – +25...+27

      Хмельницкий – +25...+27

      Луцк – +25...+27

      Ровно – +25...+27

      Житомир – +26...+28

      Винница – +25...+27

      Одесса – +25...+27

      Николаев – +27...+29

      Херсон – +27...+29

      Симферополь – +26...+28

      Кропивницкий – +26...+28

      Черкассы – +25...+27

      Чернигов – +26...+28

      Сумы – +26...+28

      Полтава – +27...+29

      Днепр – +27...+29

      Запорожье – +27...+29

      Донецк – +31...+33

      Луганск – +29...+31

      Харьков – +30...+32

      Киев – +26...+28

      погода 6 червня
      Прогноз погоды на 6 июня от Укргидрометцентра

       

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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