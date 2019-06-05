Прогноз погоди на 6 червня: грози та спека не залишать Україну

Погода в Україні у четвер, 6 червня, буде спекотною, але мокрою. Синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози, місцями сильні зливи, шквали та подекуди град.

Синопткиня Наталка Діденко повідомила, що вдень менша ймовірність дощів буде у східних областях, на південному сході та у частині центральних областей.

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Спекотно та сонячно буде у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Синоптики обіцяють від +26 до +33 градусів тепла.

У західних областях – від +24 до +28 градусів тепла. Однак дощ литиме і вдень і вночі. У південних та північних областях також буде тепло, але можливі короткочасні дощі та грози.

У Києві, 6 червня, короткочасні дощі чергуватимуться із сонцем, максимальна температура повітря досягне +27...+28 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 6 червня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +25…+27

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +27…+29

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +29…+31

Харків – +30…+32

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на 6 червня від Укргідрометцентру