Прогноз погоди на 6 червня: грози та спека не залишать Україну
Погода в Україні у четвер, 6 червня, буде спекотною, але мокрою. Синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози, місцями сильні зливи, шквали та подекуди град.
Синопткиня Наталка Діденко повідомила, що вдень менша ймовірність дощів буде у східних областях, на південному сході та у частині центральних областей.
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Спекотно та сонячно буде у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Синоптики обіцяють від +26 до +33 градусів тепла.
У західних областях – від +24 до +28 градусів тепла. Однак дощ литиме і вдень і вночі. У південних та північних областях також буде тепло, але можливі короткочасні дощі та грози.
У Києві, 6 червня, короткочасні дощі чергуватимуться із сонцем, максимальна температура повітря досягне +27...+28 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 6 червня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +25…+27
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +27…+29
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +29…+31
Харків – +30…+32
Київ – +26…+28
Прогноз погоди на 6 червня від Укргідрометцентру