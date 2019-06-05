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      Прогноз погоди на 6 червня: грози та спека не залишать Україну

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      Погода 6 червня 2019 Київ, Львів, Одеса та міста України - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 6 червня / yandex.com

      Погода в Україні у четвер, 6 червня, буде спекотною, але мокрою. Синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози, місцями сильні зливи, шквали та подекуди град.

      Синопткиня Наталка Діденко повідомила, що вдень менша ймовірність дощів буде у східних областях, на південному сході та у частині центральних областей. 

      Читайте також: Якою буде погода у червні: прогноз

      Спекотно та сонячно буде у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Синоптики обіцяють від +26 до +33 градусів тепла.

      У західних областях – від +24 до +28 градусів тепла. Однак дощ литиме і вдень і вночі. У південних та північних областях також буде тепло, але можливі короткочасні дощі та грози.

      У Києві, 6 червня, короткочасні дощі чергуватимуться із сонцем, максимальна температура повітря досягне +27...+28 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 6 червня, у містах України:

      Ужгород – +24…+26

      Львів – +24…+26

      Івано-Франківськ – +24…+26

      Тернопіль – +24…+26

      Чернівці – +25…+27

      Хмельницький – +25…+27

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +25…+27

      Одеса – +25…+27

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +26…+28

      Черкаси – +25…+27

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +26…+28

      Полтава – +27…+29

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +31…+33

      Луганськ – +29…+31

      Харків – +30…+32

      Київ – +26…+28

      погода 6 червня
      Прогноз погоди на 6 червня від Укргідрометцентру

       

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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