Якою буде погода у червні: прогноз

Червень розпочнеться в Україні прохолодною та дощовою погодою. Проте вже з середини першого місяця літа прийде справжня спека, а стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів. Це гарна можливість більше часу проводити на свіжому повітрі, відпочити на морі та позасмагати.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу.

Читайте також: Коли в Україну прийде спека до +33 градусів: прогноз

На початку місяця більшість областей України накриють дощі з грозами, можливі шквали вітру. З 2 червня почнеться похолодання, а денна температура сягатиме близько +17+20 градусів. Трішки холодніше буде на Заході – +14+17 градусів.

Вже з 6 червня почнеться потепління і різкий скачок температури до +22+26 градусів.

14-15 червня прийде спека – до +27+32 градусів. 16-17 числа Україну накриють сильні зливи з градом, грозами і шквальними поривами вітру. Взагалі червень цього року буде теплий, навіть гарячий, а затяжних дощів у другій його половині не передбачається,

– розповів синоптик.

Проте, спека у червні також не затримається надовго. Сильні зливи принесуть з собою незначне похолодання, а стовпчики термометрів опустяться до +21+24 градусів.

Така погода протримається до кінця місяця, а 28-29 червня подекуди можливі легенькі літні дощі.

Проте, не варто засмучуватися. Попереду – гарячий і сухий липень з температурою до +32+34 градусів.