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      Якою буде погода у червні: прогноз

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      Погода на червень 2019 Україна - якою буде погода у червні 2019
      Якою буде погода у червні в 2019 році / Ілюстративне фото

      Червень розпочнеться в Україні прохолодною та дощовою погодою. Проте вже з середини першого місяця літа прийде справжня спека, а стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів. Це гарна можливість більше часу проводити на свіжому повітрі, відпочити на морі та позасмагати.

      Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу.

      Читайте також: Коли в Україну прийде спека до +33 градусів: прогноз

      На початку місяця більшість областей України накриють дощі з грозами, можливі шквали вітру. З 2 червня почнеться похолодання, а денна температура сягатиме близько +17+20 градусів. Трішки холодніше буде на Заході – +14+17 градусів.

      Вже з 6 червня почнеться потепління і різкий скачок температури до +22+26 градусів.

      14-15 червня прийде спека – до +27+32 градусів. 16-17 числа Україну накриють сильні зливи з градом, грозами і шквальними поривами вітру. Взагалі червень цього року буде теплий, навіть гарячий, а затяжних дощів у другій його половині не передбачається,
      – розповів синоптик.

      Проте, спека у червні також не затримається надовго. Сильні зливи принесуть з собою незначне похолодання, а стовпчики термометрів опустяться до +21+24 градусів.

      via GIPHY

      Така погода протримається до кінця місяця, а 28-29 червня подекуди можливі легенькі літні дощі.

      Проте, не варто засмучуватися. Попереду – гарячий і сухий липень з температурою до +32+34 градусів.

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      Теги: Новини України Спека в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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