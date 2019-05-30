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      Какой будет погода в июне: прогноз

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      Погода на июне 2019 Украина - какой будет погода в июне 2019
      Какой будет погода в июне в 2019 года / Иллюстративное фото

      Июнь начнется в Украине прохладной и дождливой погодой. Однако уже с середины первого месяца лета придет настоящая жара, а столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Это хорошая возможность больше времени проводить на свежем воздухе, отдохнуть на море и позагорать.

      Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии журналистам 24 канала.

      Читайте также: Когда в Украину придет жара до +33 градусов: прогноз

      В начале месяца большинство областей Украины накроют дожди с грозами, возможны шквалы ветра. Со 2 июня начнется похолодание, а дневная температура будет достигать около +17+20 градусов. Немного холоднее будет на Западе – +14+17 градусов.

      Уже с 6 июня начнется потепление и резкий скачек температуры до +22+26 градусов.

      14-15 июня придет жара – до +27+32 градусов. 16-17 числа Украину накроют сильные ливни с градом, грозами и шквальными порывами ветра. Вообще июнь этого года будет теплый, даже горячий, а затяжных дождей во второй его половине не предвидится,
      – рассказал синоптик.

      Однако, жара в июне тоже не задержится надолго. Сильные ливни принесут с собой незначительное похолодание, а столбики термометров опустятся до +21+24 градусов.

      via GIPHY

      Такая погода продержится до конца месяца, а 28-29 июня местами возможны легкие летние дожди.

      Однако, не стоит расстраиваться. Впереди – горячий и сухой июль с температурой до +32+34 градусов.

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      Теги: Новости Украины Жара в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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