Какой будет погода в июне: прогноз

Июнь начнется в Украине прохладной и дождливой погодой. Однако уже с середины первого месяца лета придет настоящая жара, а столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Это хорошая возможность больше времени проводить на свежем воздухе, отдохнуть на море и позагорать.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии журналистам 24 канала.

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В начале месяца большинство областей Украины накроют дожди с грозами, возможны шквалы ветра. Со 2 июня начнется похолодание, а дневная температура будет достигать около +17+20 градусов. Немного холоднее будет на Западе – +14+17 градусов.

Уже с 6 июня начнется потепление и резкий скачек температуры до +22+26 градусов.

14-15 июня придет жара – до +27+32 градусов. 16-17 числа Украину накроют сильные ливни с градом, грозами и шквальными порывами ветра. Вообще июнь этого года будет теплый, даже горячий, а затяжных дождей во второй его половине не предвидится,

– рассказал синоптик.

Однако, жара в июне тоже не задержится надолго. Сильные ливни принесут с собой незначительное похолодание, а столбики термометров опустятся до +21+24 градусов.

Такая погода продержится до конца месяца, а 28-29 июня местами возможны легкие летние дожди.

Однако, не стоит расстраиваться. Впереди – горячий и сухой июль с температурой до +32+34 градусов.