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      Прогноз погоды на 6 января: на Святой вечер похолодает и будет мороз

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      Прогноз погоды на 6 января / goloskarpat.info

      Погода в Украине в понедельник, 6 января, будет сухой, но прохладной и с легкими морозами. Лишь в западных областях и в Карпатах ночью на Святой вечер будет падать снег.

      Рождественские праздники 2020 года будут морозные в Украине. 6 января начнет холодать и средняя температура воздуха днем составит -1+1 градуса. Ночью– -2-4 Градусы, пишут синоптики Укргидрометцентра.

      Узнайте больше: Какой будет погода в январе 2020 года: прогноз

      Холоднее всего будет на Западе. Там столбики термометров днем покажут до -2 градусов, а ночью – до -5 градусов. Лишь на Закарпатье будет тепло и по-зимнему солнечно – +1+3 градуса.

      На Севере и в Центре будет чуточку теплее и также без осадков. Температура воздуха опустится до -2+2 градусов днем.

      Теплее всего будет в южных и восточных регионах. Их жители до сих пор чувствуют осеннюю, а не зимнюю погоду. Столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов тепла, но ночью будет пощипывать легкий морозец – до -1 градуса.

      В Киеве 6 января будет сухо, солнечно, но прохладно – 0-2 градуса мороза, ночью – до -4 градусов.

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      Такая погода добавляет праздничного настроения и будет способствовать вечерним колядовщикам. Поэтому не засиживайтесь дома, а отправляйтесь на Сочельник вгости к родным и крестным родителям.


      Колядовщики на Святой вечер

      Прогноз погоды на понедельник, 6 января, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – 0...-2

      Ивано-Франковск – -1...+1

      Тернополь – 0...-2

      Черновцы – 0...-2

      Хмельницкий – 0...-2

      Луцк – -1...+1

      Ровно – -1...+1

      Житомир – -1...+1

      Винница – 0...-2

      Одесса – 0...+2

      Николаев – 0...+2

      Херсон – +1...+3

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – -1...+1

      Суммы – -1...+1

      Полтава – -1...+1

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – +1...+3

      Луганск – 0...+2

      Харьков – -1...+1

      Киев – 0...-2


      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 6 января

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода
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