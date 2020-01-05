Прогноз погоды на 6 января: на Святой вечер похолодает и будет мороз

Погода в Украине в понедельник, 6 января, будет сухой, но прохладной и с легкими морозами. Лишь в западных областях и в Карпатах ночью на Святой вечер будет падать снег.

Рождественские праздники 2020 года будут морозные в Украине. 6 января начнет холодать и средняя температура воздуха днем составит -1+1 градуса. Ночью– -2-4 Градусы, пишут синоптики Укргидрометцентра.

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Холоднее всего будет на Западе. Там столбики термометров днем покажут до -2 градусов, а ночью – до -5 градусов. Лишь на Закарпатье будет тепло и по-зимнему солнечно – +1+3 градуса.

На Севере и в Центре будет чуточку теплее и также без осадков. Температура воздуха опустится до -2+2 градусов днем.

Теплее всего будет в южных и восточных регионах. Их жители до сих пор чувствуют осеннюю, а не зимнюю погоду. Столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов тепла, но ночью будет пощипывать легкий морозец – до -1 градуса.

В Киеве 6 января будет сухо, солнечно, но прохладно – 0-2 градуса мороза, ночью – до -4 градусов.

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Такая погода добавляет праздничного настроения и будет способствовать вечерним колядовщикам. Поэтому не засиживайтесь дома, а отправляйтесь на Сочельник вгости к родным и крестным родителям.



Колядовщики на Святой вечер

Прогноз погоды на понедельник, 6 января, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0...-2

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – 0...-2

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – 0...-2

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – +1...+3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Суммы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – +2...+4

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...+2

Харьков – -1...+1

Киев – 0...-2



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 6 января