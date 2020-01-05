15:10
5 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін "впарює" Трампу "вундервафлі". Лукашенко шокував США
      Вєсті Кремля
      17:39, 4 січня
      Вєсті.UA. Жир: Універсальна відмазка Порошенка. Кохання у Верховній Раді
      Вєсті.UA
      13:21, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ

      Прогноз погоди на 6 січня: на Святий вечір похолодає і буде мороз

      31 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 6 січня / pinterest.de

      Погода в Україні в понеділок, 6 січня, буде сухою, але прохолодною і з легенькими морозами. Лише у західних областях і в Карпатах вночі на Святий вечір буде падати сніг.

      Різдвяні свята 2020 року будуть морозяні в Україні. 6 січня почне холодати і середня температура повітря вдень сягатиме -1+1 градуса. Вночі – -2-4 градуси, пишуть синоптики Укргідрометцентру.

      Дізнайтеся більше: Якою буде погода у січні 2020 року: прогноз

      Найхолодніше буде на Заході. Там стовпчики термометрів вдень покажуть до -2 градусів, а вночі – до -5 градусів. Лише на Закарпатті буде тепло і по-зимовому сонячно – +1+3 градуси.

      На Півночі і в Центрі буде трішки тепліше і також без опадів. Температура повітря опуститься до -2+2 градусів вдень. 

      Найтепліше буде у південних та східних регіонах. Їх жителі досі відчувають осінню, а не зимову погоду. Стовпчики термометрів покажуть від 0 до +5 градусів тепла, але вночі пощипуватиме легенький морозець – до -1 градуса.

      У Києві 6 січня буде сухо, сонячно, але прохолодно – 0-2 градуси морозу, вночі – до -4 градусів.

      ЦІкаво: Аномальна зима в Україні: квітнуть проліски та фіалки – фото

      Така погода додає святкового настрою і сприятиме вечірнім колядникам. Тож не засиджуйтесь вдома, а вирушайте на Святвечір вгості до рідних та хрещених батьків.


      Колядники на Святвечір

      Прогноз погоди на понеділок, 6 січня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – 0…-2

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – 0…-2

      Чернівці – 0…-2

      Хмельницький – 0…-2

      Луцьк – -1…+1

      Рівне – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – 0…-2

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – 0…+2

      Харків – -1…+1

      Київ – 0…-2


      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 6 січня

      5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
      сьогодні
      6327
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Як почати діяти і не нашкодити психічному здоров'ю
      Уляна Супрун 250
      сьогодні , 08:40 Конфлікт США та Ірану: яка небезпека чекає Україну?
      Віталій Портников 1596
      сьогодні , 08:01 Мільярдери України: що треба знати про Ігоря Коломойського
      Світлана Попова 2492
      4 січня , 20:00 Корупція в "Укроборонпромі": чи вплинув гучний скандал на поразку Порошенка
      Антон Голобородько 1637
      4 січня , 19:04 Вертеп: що це за дійство і чому його так чекають в українських сім'ях на Різдво
      Уляна Журба 6799
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук