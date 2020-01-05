Прогноз погоди на 6 січня: на Святий вечір похолодає і буде мороз
Погода в Україні в понеділок, 6 січня, буде сухою, але прохолодною і з легенькими морозами. Лише у західних областях і в Карпатах вночі на Святий вечір буде падати сніг.
Різдвяні свята 2020 року будуть морозяні в Україні. 6 січня почне холодати і середня температура повітря вдень сягатиме -1+1 градуса. Вночі – -2-4 градуси, пишуть синоптики Укргідрометцентру.
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Найхолодніше буде на Заході. Там стовпчики термометрів вдень покажуть до -2 градусів, а вночі – до -5 градусів. Лише на Закарпатті буде тепло і по-зимовому сонячно – +1+3 градуси.
На Півночі і в Центрі буде трішки тепліше і також без опадів. Температура повітря опуститься до -2+2 градусів вдень.
Найтепліше буде у південних та східних регіонах. Їх жителі досі відчувають осінню, а не зимову погоду. Стовпчики термометрів покажуть від 0 до +5 градусів тепла, але вночі пощипуватиме легенький морозець – до -1 градуса.
У Києві 6 січня буде сухо, сонячно, але прохолодно – 0-2 градуси морозу, вночі – до -4 градусів.
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Така погода додає святкового настрою і сприятиме вечірнім колядникам. Тож не засиджуйтесь вдома, а вирушайте на Святвечір вгості до рідних та хрещених батьків.
Колядники на Святвечір
Прогноз погоди на понеділок, 6 січня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – 0…-2
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – 0…-2
Чернівці – 0…-2
Хмельницький – 0…-2
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – 0…-2
Одеса – 0…+2
Миколаїв – 0…+2
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – +1…+3
Луганськ – 0…+2
Харків – -1…+1
Київ – 0…-2
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 6 січня