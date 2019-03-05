Прогноз погоды на 6 марта: в Украине похолодает, но будет сухо

Погода в Украине в среду, 6 марта, будет прохладнее, чем в предыдущий день. Однако в большинстве областей будет сухо.

Среда в Украине будет переходным днем ​​к самому теплому прыжку. Существенное потепление ворвется в Украину 7-8 марта, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха в среду снизится на севере Украины до +1+6 градусов. На юге будет тепло – +7+13 градусов. В большинстве областей Украины – +4+9 градусов, на Закарпатье – до +9+12 градусов.

Дожди пройдут в западных областях, влажная погода прикроет Север, а вдоль северной границы даже возможен мокрый снег. Однако большая часть Украины будет находиться в сухой погоде,

– отметила синоптик.

Ветер в среду притихнет, однако 7 марта вновь усилится.

В Киеве 6 марта будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. В столице немного похолодает: ожидается около +5 градусов.

Прогноз погоды на среду, 6 марта, в городах Украины:

Ужгород – +11…+13

Львов – +7…+9

Ивано-Франковск – +8…+9

Тернополь – +6…+8

Черновцы – +7…+9

Хмельницкий – +6…+8

Луцк – +6…+8

Ровно – +6…+8

Житомир – +6…+8

Винница – +7…+9

Одесса – +10…+12

Николаев – +10…+12

Херсон – +11…+13

Симферополь –+10…+12

Кропивницкий – +8…+10

Черкассы – +7…+9

Чернигов – +4…+6

Сумы – +4…+6

Полтава – +7…+9

Днепр – +11…+13

Запорожье – +11…+13

Донецк – +11…+13

Луганск – +7…+9

Харьков – +7…+9

Киев – +5…+7



Прогноз погоды на 6 марта от Укргидрометцентра