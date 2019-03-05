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      Прогноз погоды на 6 марта: в Украине похолодает, но будет сухо

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      Погода 6 марта 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 6 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 6 марта, будет прохладнее, чем в предыдущий день. Однако в большинстве областей будет сухо.

      Среда в Украине будет переходным днем ​​к самому теплому прыжку. Существенное потепление ворвется в Украину 7-8 марта, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      Температура воздуха в среду снизится на севере Украины до +1+6 градусов. На юге будет тепло – +7+13 градусов. В большинстве областей Украины – +4+9 градусов, на Закарпатье – до +9+12 градусов.

      Дожди пройдут в западных областях, влажная погода прикроет Север, а вдоль северной границы даже возможен мокрый снег. Однако большая часть Украины будет находиться в сухой погоде,
      – отметила синоптик.

      Ветер в среду притихнет, однако 7 марта вновь усилится.

      В Киеве 6 марта будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. В столице немного похолодает: ожидается около +5 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 6 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +11…+13

      Львов – +7…+9

      Ивано-Франковск – +8…+9

      Тернополь – +6…+8

      Черновцы – +7…+9

      Хмельницкий – +6…+8

      Луцк – +6…+8

      Ровно – +6…+8

      Житомир – +6…+8

      Винница – +7…+9

      Одесса – +10…+12

      Николаев – +10…+12

      Херсон – +11…+13

      Симферополь –+10…+12

      Кропивницкий – +8…+10

      Черкассы – +7…+9

      Чернигов – +4…+6

      Сумы – +4…+6

      Полтава – +7…+9

      Днепр – +11…+13

      Запорожье – +11…+13

      Донецк – +11…+13

      Луганск – +7…+9

      Харьков – +7…+9

      Киев – +5…+7

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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