Прогноз погоды на 6 марта: в Украине похолодает, но будет сухо
Погода в Украине в среду, 6 марта, будет прохладнее, чем в предыдущий день. Однако в большинстве областей будет сухо.
Среда в Украине будет переходным днем к самому теплому прыжку. Существенное потепление ворвется в Украину 7-8 марта, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Температура воздуха в среду снизится на севере Украины до +1+6 градусов. На юге будет тепло – +7+13 градусов. В большинстве областей Украины – +4+9 градусов, на Закарпатье – до +9+12 градусов.
Дожди пройдут в западных областях, влажная погода прикроет Север, а вдоль северной границы даже возможен мокрый снег. Однако большая часть Украины будет находиться в сухой погоде,
– отметила синоптик.
Ветер в среду притихнет, однако 7 марта вновь усилится.
В Киеве 6 марта будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. В столице немного похолодает: ожидается около +5 градусов.
Прогноз погоды на среду, 6 марта, в городах Украины:
Ужгород – +11…+13
Львов – +7…+9
Ивано-Франковск – +8…+9
Тернополь – +6…+8
Черновцы – +7…+9
Хмельницкий – +6…+8
Луцк – +6…+8
Ровно – +6…+8
Житомир – +6…+8
Винница – +7…+9
Одесса – +10…+12
Николаев – +10…+12
Херсон – +11…+13
Симферополь –+10…+12
Кропивницкий – +8…+10
Черкассы – +7…+9
Чернигов – +4…+6
Сумы – +4…+6
Полтава – +7…+9
Днепр – +11…+13
Запорожье – +11…+13
Донецк – +11…+13
Луганск – +7…+9
Харьков – +7…+9
Киев – +5…+7