Прогноз погоди на 6 березня: в Україні похолодає, але буде сухо

Погода в Україні у середу, 6 березня, буде прохолоднішою, ніж попереднього дня. Проте в більшості областей буде сухо.

Середа в Україні буде перехідним днем до найтеплішого стрибка. Суттєве потепління увірветься в Україну 7-8 березня, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Температура повітря у середу знизиться на півночі України до +1+6 градусів. На півдні буде тепло – +7+13 градусів. У більшості областей України – +4+9 градусів, на Закарпатті – до +9+12 градусів.

Дощі пройдуть у західних областях, волога погода прикриє Північ, а вздовж північного кордону навіть можливий мокрий сніг. Проте більша частина України перебуватиме у сухій погоді,

– зазначила синоптик.

Вітер у середу притихне, проте 7 березня знову подужчає.

У Києві 6 березня буде хмарно із проясненнями, можливі невеликі опади. У столиці трохи похолодає: очікується близько +5 градусів.

Прогноз погоди на середу, 6 березня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +8…+9

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +6…+8

Рівне – +6…+8

Житомир – +6…+8

Вінниця – +7…+9

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +11…+13

Сімферополь –+10…+12

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +4…+6

Суми – +4…+6

Полтава – +7…+9

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +11…+13

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +7…+9

Харків – +7…+9

Київ – +5…+7



Прогноз погоди на 6 березня від Укргідрометцентру