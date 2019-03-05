Прогноз погоди на 6 березня: в Україні похолодає, але буде сухо
Погода в Україні у середу, 6 березня, буде прохолоднішою, ніж попереднього дня. Проте в більшості областей буде сухо.
Середа в Україні буде перехідним днем до найтеплішого стрибка. Суттєве потепління увірветься в Україну 7-8 березня, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Температура повітря у середу знизиться на півночі України до +1+6 градусів. На півдні буде тепло – +7+13 градусів. У більшості областей України – +4+9 градусів, на Закарпатті – до +9+12 градусів.
Дощі пройдуть у західних областях, волога погода прикриє Північ, а вздовж північного кордону навіть можливий мокрий сніг. Проте більша частина України перебуватиме у сухій погоді,
– зазначила синоптик.
Вітер у середу притихне, проте 7 березня знову подужчає.
У Києві 6 березня буде хмарно із проясненнями, можливі невеликі опади. У столиці трохи похолодає: очікується близько +5 градусів.
Прогноз погоди на середу, 6 березня, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +8…+9
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +6…+8
Вінниця – +7…+9
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +11…+13
Сімферополь –+10…+12
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +4…+6
Суми – +4…+6
Полтава – +7…+9
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +7…+9
Харків – +7…+9
Київ – +5…+7
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