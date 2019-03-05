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      Прогноз погоди на 6 березня: в Україні похолодає, але буде сухо

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      Погода 6 березня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 6 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 6 березня, буде прохолоднішою, ніж попереднього дня. Проте в більшості областей буде сухо.

      Середа в Україні буде перехідним днем до найтеплішого стрибка. Суттєве потепління увірветься в Україну 7-8 березня, повідомила синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Якою буде погода у березні: прогноз

      Температура повітря у середу знизиться на півночі України до +1+6 градусів. На півдні буде тепло – +7+13 градусів. У більшості областей України – +4+9 градусів, на Закарпатті – до +9+12 градусів.

      Дощі пройдуть у західних областях, волога погода прикриє Північ, а вздовж північного кордону навіть можливий мокрий сніг. Проте більша частина України перебуватиме у сухій погоді,
      – зазначила синоптик.

      Вітер у середу притихне, проте 7 березня знову подужчає.

      У Києві 6 березня буде хмарно із проясненнями, можливі невеликі опади. У столиці трохи похолодає: очікується близько +5 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 6 березня, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +8…+9

      Тернопіль – +6…+8

      Чернівці – +7…+9

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +6…+8

      Житомир – +6…+8

      Вінниця – +7…+9

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +11…+13

      Сімферополь –+10…+12

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +4…+6

      Суми – +4…+6

      Полтава – +7…+9

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +11…+13

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +7…+9

      Харків – +7…+9

      Київ – +5…+7

      Погода прогноз Україна 6 березня
      Прогноз погоди на 6 березня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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