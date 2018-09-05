Прогноз погоды на 6 сентября: к Украине подступает осенняя прохлада

В четверг, 6 сентября, погода в Украине на большей части останется теплой и солнечной. Однако жители западных и части центральных областей почувствуют первое осеннее похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Так, прохладнее всего 6 сентября будет на Западе – +21...+25 градусов. Из восточных и центральных областей жара отступать не будет – температура воздуха местами будет достигать +29 градусов.

Кроме того, на Правобережье пройдут кратковременные дожди с грозами. Уже в ближайшие дни в Украину придет осеннее похолодание.

7-8 сентября – ощутимое снижение температуры воздуха с периодическими дождями на Юге Украины,

– отметила Диденко.

В Киеве завтра, 6 сентября, столбик термометра будет достигать отметки +25...+27, вероятен короткочаний дождь. Жителям восточных областей следует ожидать сильные порывы ветра.

Прогноз погоды на четверг, 6 сентября, в городах Украины

Ужгород – +23...+25

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир +24...+26

Винница – +22...+24

Одесса – +25...+27

Николаев – +26...+28

Херсон – +25...+27

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +25...+27

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +24...+26



Погода в Украине на четверг, 6 сентрября, от Укргидрометцентра