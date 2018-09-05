Прогноз погоды на 6 сентября: к Украине подступает осенняя прохлада
В четверг, 6 сентября, погода в Украине на большей части останется теплой и солнечной. Однако жители западных и части центральных областей почувствуют первое осеннее похолодание.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Читайте также: В России выпал снег: видео
Так, прохладнее всего 6 сентября будет на Западе – +21...+25 градусов. Из восточных и центральных областей жара отступать не будет – температура воздуха местами будет достигать +29 градусов.
Кроме того, на Правобережье пройдут кратковременные дожди с грозами. Уже в ближайшие дни в Украину придет осеннее похолодание.
7-8 сентября – ощутимое снижение температуры воздуха с периодическими дождями на Юге Украины,
– отметила Диденко.
В Киеве завтра, 6 сентября, столбик термометра будет достигать отметки +25...+27, вероятен короткочаний дождь. Жителям восточных областей следует ожидать сильные порывы ветра.
Прогноз погоды на четверг, 6 сентября, в городах Украины
Ужгород – +23...+25
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир +24...+26
Винница – +22...+24
Одесса – +25...+27
Николаев – +26...+28
Херсон – +25...+27
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +25...+27
Луганск – +26...+28
Харьков – +25...+27
Киев – +24...+26
Погода в Украине на четверг, 6 сентрября, от Укргидрометцентра