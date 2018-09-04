В России выпал снег: видео

В российском городе Кемерово 3 сентября внезапно выпал снег и прошел град. Водители автомобилей опубликовали в сети видео с заснеженными дорогами.

Отметим, что ветер в день неожиданной непогоды был настолько сильным, что остановилось движение на нескольких федеральных трассах.

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По словам местных жителей, на дорогах была гололедица.

В среду, 5 сентября, в Кемерово ожидается до +14 градусов.

Смотрите видео из заснеженной России:

Видео, на котором изображены заснеженные российские дороги: