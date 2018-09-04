В России выпал снег: видео
В российском городе Кемерово 3 сентября внезапно выпал снег и прошел град. Водители автомобилей опубликовали в сети видео с заснеженными дорогами.
Отметим, что ветер в день неожиданной непогоды был настолько сильным, что остановилось движение на нескольких федеральных трассах.
Читайте также: В Турции в августе выпал снег: видео
По словам местных жителей, на дорогах была гололедица.
В среду, 5 сентября, в Кемерово ожидается до +14 градусов.
Смотрите видео из заснеженной России:
Видео, на котором изображены заснеженные российские дороги:
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Центризбирком РФ обработал 96% протоколов на выборах в Госдуму5 декабря 2011 , 09:29 1
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00