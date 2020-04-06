Прогноз погоды на 7 апреля: будет тепло, солнечно, днем до +18 градусов

Погода в Украине во вторник, 7 апреля, будет солнечной и теплой. На большинстве территорий будет дуть слабый ветер, лишь в Крыму и Приазовье – порывистый. Днем воздух прогреется до +12...+18 градусов.

Благовещение в Украине будет солнечным и теплым. Об этом в фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.

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Антициклон крепко сидит над Украиной, поэтому об осадках, хоть малых, хоть значительных, речи не идет,

– отметила Диденко.

Почти по всей территории Украины будет дуть слабый ветер. Лишь в Крыму и Приазовье ветер будет порывистым, местами и сильным.

Ночью температура еще будет низкой, от -4 до +2 градусов. Однако днем столбики термометров будут показывать до +12...+18 градусов. В восточных областях будет до +9...+13 градусов, а в западных – до +15...+20 градусов.

В Киеве 7 апреля будет солнечно, ветер будет дуть юго-восточный, слабый. Воздух прогреется до +15...+17 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 7 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +15...+17

Винница – +14...+16

Одесса – +13...+15

Николаев – +13...+15

Херсон – +13...+15

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +13...+15

Сумы – + 12... + 14

Полтава – +12...+14

Днепр – +11...+13

Запорожье – +11...+13

Донецк – +11...+13

Луганск – +10...+12

Харьков – +11...+13

Киев – +14...+16



Прогноз погоды на 7 апреля от Укргидрометцентра