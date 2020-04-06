16:44
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Прогноз погоды на 7 апреля: будет тепло, солнечно, днем до +18 градусов

      - Читати новину українською
      Прогноз погоды на 7 апреля / 5.ua

      Погода в Украине во вторник, 7 апреля, будет солнечной и теплой. На большинстве территорий будет дуть слабый ветер, лишь в Крыму и Приазовье – порывистый. Днем воздух прогреется до +12...+18 градусов.

      Благовещение в Украине будет солнечным и теплым. Об этом в фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также В столице зацвели магнолии: впечатляющие фото

      Антициклон крепко сидит над Украиной, поэтому об осадках, хоть малых, хоть значительных, речи не идет,
      – отметила Диденко.

      Почти по всей территории Украины будет дуть слабый ветер. Лишь в Крыму и Приазовье ветер будет порывистым, местами и сильным.

      Ночью температура еще будет низкой, от -4 до +2 градусов. Однако днем столбики термометров будут показывать до +12...+18 градусов. В восточных областях будет до +9...+13 градусов, а в западных – до +15...+20 градусов.

      В Киеве 7 апреля будет солнечно, ветер будет дуть юго-восточный, слабый. Воздух прогреется до +15...+17 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 7 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +18...+20

      Львов – +17...+19

      Ивано-Франковск – +17...+17

      Тернополь – +15...+17

      Черновцы – +15...+17

      Хмельницкий – +15...+17

      Луцк – +17...+19

      Ровно – +17...+19

      Житомир – +15...+17

      Винница – +14...+16

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +13...+15

      Херсон – +13...+15

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +13...+15

      Черкассы – +13...+15

      Чернигов – +13...+15

      Сумы – + 12... + 14

      Полтава – +12...+14

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +11...+13

      Донецк – +11...+13

      Луганск – +10...+12

      Харьков – +11...+13

      Киев – +14...+16


      Прогноз погоды на 7 апреля от Укргидрометцентра

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
      Новини шоу-бізнесу 112908
      сегодня , 14:27 Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видео
      Новини України 10881
      сегодня , 11:56 Неприкосновенных нет, пусть сажают: глава "Слуги народа" о скандале между Леросом и Ермаком
      Новини України 4956
      сегодня , 15:21 Народные депутаты, которые заболели коронавирусом: инфографика
      Новини України 7386
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Статті 4939
      сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
      Медицина 218806
      сегодня , 12:10 Скандальный владыка Павел находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса, – источник
      Новини України 12661
      сегодня , 15:44 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      Лікування 116752
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 16:40 Михаил Титов "Мультик": что известно о криминальном авторитете из Николаева
      Василь Денисюк
      Залиште відгук