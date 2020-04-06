Прогноз погоды на 7 апреля: будет тепло, солнечно, днем до +18 градусов
Погода в Украине во вторник, 7 апреля, будет солнечной и теплой. На большинстве территорий будет дуть слабый ветер, лишь в Крыму и Приазовье – порывистый. Днем воздух прогреется до +12...+18 градусов.
Благовещение в Украине будет солнечным и теплым. Об этом в фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.
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Антициклон крепко сидит над Украиной, поэтому об осадках, хоть малых, хоть значительных, речи не идет,
– отметила Диденко.
Почти по всей территории Украины будет дуть слабый ветер. Лишь в Крыму и Приазовье ветер будет порывистым, местами и сильным.
Ночью температура еще будет низкой, от -4 до +2 градусов. Однако днем столбики термометров будут показывать до +12...+18 градусов. В восточных областях будет до +9...+13 градусов, а в западных – до +15...+20 градусов.
В Киеве 7 апреля будет солнечно, ветер будет дуть юго-восточный, слабый. Воздух прогреется до +15...+17 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 7 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +15...+17
Винница – +14...+16
Одесса – +13...+15
Николаев – +13...+15
Херсон – +13...+15
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +13...+15
Сумы – + 12... + 14
Полтава – +12...+14
Днепр – +11...+13
Запорожье – +11...+13
Донецк – +11...+13
Луганск – +10...+12
Харьков – +11...+13
Киев – +14...+16
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