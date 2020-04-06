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      Прогноз погоди на 7 квітня: буде тепло, сонячно, вдень до +18 градусів

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      Прогноз погоди на 7 квітня / 5.ua

      Погода в Україні у вівторок, 7 квітня, буде сонячною та теплою. На більшості території дутиме слабкий вітер, лише у Криму та Приазов`ї – поривчастий. Вдень повітря прогріється до +12…+18 градусів.

      Благовіщення в Україні буде сонячним та теплим. Про це у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко.

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      Антициклон міцно сидить над Україною, тому про опади, хоч малі, хоч значні, не йдеться,
      – зазначила Діденко.

      Майже по всій території України дутиме слабкий вітер. Лише у Криму та Приазов`ї вітер буде поривчастим, подекуди й сильним.

      Вночі температура ще буде низькою, від -4 до +2 градусів. Однак вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +12…+18 градусів. У східних областях буде до +9…+13 градусів, а у західних – до +15…+20 градусів.

      У Києві 7 квітня буде сонячно, вітер дутиме південно-східний, слабкий. Повітря прогріється до +15…+17 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 7 квітня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +17…+19

      Івано-Франківськ – +17…+17

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +15…+17

      Хмельницький – +15…+17

      Луцьк – +17…+19

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +14…+16

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +12…+14

      Полтава – +12…+14

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +11…+13

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +11…+13

      Київ – +14…+16


      Прогноз погоди на 7 квітня від Укргідрометцентру

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода
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