Прогноз погоди на 7 квітня: буде тепло, сонячно, вдень до +18 градусів
Погода в Україні у вівторок, 7 квітня, буде сонячною та теплою. На більшості території дутиме слабкий вітер, лише у Криму та Приазов`ї – поривчастий. Вдень повітря прогріється до +12…+18 градусів.
Благовіщення в Україні буде сонячним та теплим. Про це у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко.
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Антициклон міцно сидить над Україною, тому про опади, хоч малі, хоч значні, не йдеться,
– зазначила Діденко.
Майже по всій території України дутиме слабкий вітер. Лише у Криму та Приазов`ї вітер буде поривчастим, подекуди й сильним.
Вночі температура ще буде низькою, від -4 до +2 градусів. Однак вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +12…+18 градусів. У східних областях буде до +9…+13 градусів, а у західних – до +15…+20 градусів.
У Києві 7 квітня буде сонячно, вітер дутиме південно-східний, слабкий. Повітря прогріється до +15…+17 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 7 квітня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +15…+17
Вінниця – +14…+16
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +13…+15
Суми – +12…+14
Полтава – +12…+14
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +10…+12
Харків – +11…+13
Київ – +14…+16
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