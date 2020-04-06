Прогноз погоди на 7 квітня: буде тепло, сонячно, вдень до +18 градусів

Погода в Україні у вівторок, 7 квітня, буде сонячною та теплою. На більшості території дутиме слабкий вітер, лише у Криму та Приазов`ї – поривчастий. Вдень повітря прогріється до +12…+18 градусів.

Благовіщення в Україні буде сонячним та теплим. Про це у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко.

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Антициклон міцно сидить над Україною, тому про опади, хоч малі, хоч значні, не йдеться,

– зазначила Діденко.

Майже по всій території України дутиме слабкий вітер. Лише у Криму та Приазов`ї вітер буде поривчастим, подекуди й сильним.

Вночі температура ще буде низькою, від -4 до +2 градусів. Однак вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +12…+18 градусів. У східних областях буде до +9…+13 градусів, а у західних – до +15…+20 градусів.

У Києві 7 квітня буде сонячно, вітер дутиме південно-східний, слабкий. Повітря прогріється до +15…+17 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 7 квітня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +17…+19

Рівне – +17…+19

Житомир – +15…+17

Вінниця – +14…+16

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +13…+15

Суми – +12…+14

Полтава – +12…+14

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +11…+13

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +10…+12

Харків – +11…+13

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на 7 квітня від Укргідрометцентру