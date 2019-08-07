Прогноз погоды на 7 августа: в большинстве областей усилится жара

Погода в Украине в среду, 7 августа, в большинстве областей будет более жаркой, чем в предыдущий день. Лишь на Западе жара ослабнет. Кроме того, на Западе и Севере ожидаются кратковременные локальные дожди.

В среду самым свежим будет воздух на Востоке Украины, +24 +26 градусов. В большинстве областей подскочит градус жары, +25 +30 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко.

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В центральных областях, на Юге и Востоке будет сухо и солнечно. Ветер будет дуть с юго-запада, предполагается умеренным, разве что в западных областях будет сильнее.

В Киеве в среду будет настоящее лето. В течение дня ожидается +26 +28 градусов. Дождь и гроза в столице вероятны, поэтому лучше взять зонты.

Прогноз погоды на среду, 7 августа, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +28...+30

Винница – +27...+29

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +26...+28

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +25...+27

Киев – +27...+29



Прогноз погоды на 7 августа от Укргидрометцентра