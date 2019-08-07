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      Прогноз погоды на 7 августа: в большинстве областей усилится жара

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      Прогноз погоды 7 августа 2019 Украина – прогноз погоды на день
      Прогноз погоды в Украине на 7 августа / vechirniy.kyiv.ua

      Погода в Украине в среду, 7 августа, в большинстве областей будет более жаркой, чем в предыдущий день. Лишь на Западе жара ослабнет. Кроме того, на Западе и Севере ожидаются кратковременные локальные дожди.

      В среду самым свежим будет воздух на Востоке Украины, +24 +26 градусов. В большинстве областей подскочит градус жары, +25 +30 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко.

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      В центральных областях, на Юге и Востоке будет сухо и солнечно. Ветер будет дуть с юго-запада, предполагается умеренным, разве что в западных областях будет сильнее.

      В Киеве в среду будет настоящее лето. В течение дня ожидается +26 +28 градусов. Дождь и гроза в столице вероятны, поэтому лучше взять зонты.

      Прогноз погоды на среду, 7 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +28...+30

      Львов – +28...+30

      Ивано-Франковск – +27...+29

      Тернополь – +27...+29

      Черновцы – +29...+31

      Хмельницкий – +29...+31

      Луцк – +26...+28

      Ровно – +26...+28

      Житомир – +28...+30

      Винница – +27...+29

      Одесса – +28...+30

      Николаев – +28...+30

      Херсон – +26...+28

      Симферополь – +28...+30

      Кропивницкий – +26...+28

      Черкассы – +26...+28

      Чернигов – +26...+28

      Сумы – +26...+28

      Полтава – +26...+28

      Днепр – +25...+27

      Запорожье – +25...+27

      Донецк – +24...+26

      Луганск – +24...+26

      Харьков – +25...+27

      Киев – +27...+29

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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