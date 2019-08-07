Прогноз погоды на 7 августа: в большинстве областей усилится жара
Погода в Украине в среду, 7 августа, в большинстве областей будет более жаркой, чем в предыдущий день. Лишь на Западе жара ослабнет. Кроме того, на Западе и Севере ожидаются кратковременные локальные дожди.
В среду самым свежим будет воздух на Востоке Украины, +24 +26 градусов. В большинстве областей подскочит градус жары, +25 +30 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко.
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В центральных областях, на Юге и Востоке будет сухо и солнечно. Ветер будет дуть с юго-запада, предполагается умеренным, разве что в западных областях будет сильнее.
В Киеве в среду будет настоящее лето. В течение дня ожидается +26 +28 градусов. Дождь и гроза в столице вероятны, поэтому лучше взять зонты.
Прогноз погоды на среду, 7 августа, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +28...+30
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +29...+31
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +26...+28
Ровно – +26...+28
Житомир – +28...+30
Винница – +27...+29
Одесса – +28...+30
Николаев – +28...+30
Херсон – +26...+28
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +26...+28
Днепр – +25...+27
Запорожье – +25...+27
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +25...+27
Киев – +27...+29
Прогноз погоды на 7 августа от Укргидрометцентра