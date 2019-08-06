Прогноз погоди на 7 серпня: у більшості областей посилиться спека
Погода в Україні у середу, 7 серпня, у більшості областей буде більш спекотною, ніж попереднього дня. Лише на Заході спека послабне. Крім того, на Заході та Півночі очікуються короткочасні локальні дощі.
У середу найсвіжішим буде повітря на Сході України, +24+26 градусів. У більшості областей підскочать градуси до спеки, +25+30 градусів, пише синоптик Наталка Діденко.
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У центральних областях, на Півдні та Сході буде сухо та сонячно. Вітер віятиме з південного заходу, передбачається помірним, хіба що в західних областях буде сильнішим.
У Києві в середу буде справжнє літо. Протягом дня очікується +26+28 градусів. Дощ та гроза в столиці ймовірні, тому краще взяти парасолі.
Прогноз погоди на середу, 7 серпня, у містах України:
Ужгород – +28…+30
Львів – +28…+30
Івано-Франківськ – +27…+29
Тернопіль – +27…+29
Чернівці – +29…+31
Хмельницький – +29…+31
Луцьк – +26…+28
Рівне – +26…+28
Житомир – +28…+30
Вінниця – +27…+29
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +26…+28
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +24…+26
Харків – +25…+27
Київ – +27…+29
Прогноз погоди на 7 серпня від Укргідрометцентру
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