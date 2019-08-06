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      Прогноз погоди на 7 серпня: у більшості областей посилиться спека

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      Прогноз погоди 7 серпня 2019 Україна – прогноз погоди на день
      Прогноз погоди в Україні на 7 серпня / vechirniy.kyiv.ua

      Погода в Україні у середу, 7 серпня, у більшості областей буде більш спекотною, ніж попереднього дня. Лише на Заході спека послабне. Крім того, на Заході та Півночі очікуються короткочасні локальні дощі.

      У середу найсвіжішим буде повітря на Сході України, +24+26 градусів. У більшості областей підскочать градуси до спеки, +25+30 градусів, пише синоптик Наталка Діденко.

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      У центральних областях, на Півдні та Сході буде сухо та сонячно. Вітер віятиме з південного заходу, передбачається помірним, хіба що в західних областях буде сильнішим.

      У Києві в середу буде справжнє літо. Протягом дня очікується +26+28 градусів. Дощ та гроза в столиці ймовірні, тому краще взяти парасолі.

      Прогноз погоди на середу, 7 серпня, у містах України:

      Ужгород – +28…+30

      Львів – +28…+30

      Івано-Франківськ – +27…+29

      Тернопіль – +27…+29

      Чернівці – +29…+31

      Хмельницький – +29…+31

      Луцьк – +26…+28

      Рівне – +26…+28

      Житомир – +28…+30

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +28…+30

      Миколаїв – +28…+30

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +28…+30

      Кропивницький – +26…+28

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +26…+28

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +25…+27

      Запоріжжя – +25…+27

      Донецьк – +24…+26

      Луганськ – +24…+26

      Харків – +25…+27

      Київ – +27…+29

      Прогноз погоди на 7 серпня
      Прогноз погоди на 7 серпня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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