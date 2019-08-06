Прогноз погоди на 7 серпня: у більшості областей посилиться спека

Погода в Україні у середу, 7 серпня, у більшості областей буде більш спекотною, ніж попереднього дня. Лише на Заході спека послабне. Крім того, на Заході та Півночі очікуються короткочасні локальні дощі.

У середу найсвіжішим буде повітря на Сході України, +24+26 градусів. У більшості областей підскочать градуси до спеки, +25+30 градусів, пише синоптик Наталка Діденко.

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У центральних областях, на Півдні та Сході буде сухо та сонячно. Вітер віятиме з південного заходу, передбачається помірним, хіба що в західних областях буде сильнішим.

У Києві в середу буде справжнє літо. Протягом дня очікується +26+28 градусів. Дощ та гроза в столиці ймовірні, тому краще взяти парасолі.

Прогноз погоди на середу, 7 серпня, у містах України:

Ужгород – +28…+30

Львів – +28…+30

Івано-Франківськ – +27…+29

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +29…+31

Хмельницький – +29…+31

Луцьк – +26…+28

Рівне – +26…+28

Житомир – +28…+30

Вінниця – +27…+29

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +26…+28

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +24…+26

Харків – +25…+27

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на 7 серпня від Укргідрометцентру