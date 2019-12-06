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      Прогноз погоды на 7 декабря: в Украине будет тепло, но ветрено

      13 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 7 декабря в Украине / ukranews.com

      Погода в Украине в субботу, 7 декабря, будет не по-зимнему теплой. Температура воздуха местами поднимется до +10 градусов. Будет дуть порывистый ветер, но осадки не ожидаются.

      Синоптическая ситуация в субботу существенно не изменится, морозов в перспективе не видно, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

      Обратите внимание: Какой будет погода в декабре: прогноз

      Ветер – юго-западный, порывистый, до 5-12 метров за секунду. Поэтому для прогулок рекомендуют не забывать дома шарфики.

      Температура воздуха ночью будет 0 – -5 градусов, днем поднимется до +1 – +6 градусов, на Юге столбики термометров будут показывать +5 – +10 градусов.

      В Киеве в субботу будет сухо. Ночью -1 – -3 градуса, днем +2 – +5 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 7 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +2...+4

      Львов – +2...+4

      Ивано-Франковск – +3...+5

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +3...+5

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +3...+5

      Винница – -+2...+4

      Одесса – +6...+8

      Николаев – +7...+9

      Херсон – +6...+8

      Симферополь – +6...+8

      Кропивницкий – +3...+5

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – + 1... + 3

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +3...+5

      Запорожье – +5...+7

      Донецк – +3...+5

      Луганск – +3...+5

      Харьков – +3...+5

      Киев – +1...+3

      погода 7 грудня україна прогнозПрогноз погоды на 7 декабря от Укргидрометцентра

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Погода
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