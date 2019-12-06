Прогноз погоды на 7 декабря: в Украине будет тепло, но ветрено

Погода в Украине в субботу, 7 декабря, будет не по-зимнему теплой. Температура воздуха местами поднимется до +10 градусов. Будет дуть порывистый ветер, но осадки не ожидаются.

Синоптическая ситуация в субботу существенно не изменится, морозов в перспективе не видно, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко. Обратите внимание: Какой будет погода в декабре: прогноз Ветер – юго-западный, порывистый, до 5-12 метров за секунду. Поэтому для прогулок рекомендуют не забывать дома шарфики. Температура воздуха ночью будет 0 – -5 градусов, днем поднимется до +1 – +6 градусов, на Юге столбики термометров будут показывать +5 – +10 градусов. В Киеве в субботу будет сухо. Ночью -1 – -3 градуса, днем +2 – +5 градусов. Прогноз погоды на субботу, 7 декабря, в городах Украины: Ужгород – +2...+4 Львов – +2...+4 Ивано-Франковск – +3...+5 Тернополь – +2...+4 Черновцы – +3...+5 Хмельницкий – +2...+4 Луцк – +3...+5 Ровно – +2...+4 Житомир – +3...+5 Винница – -+2...+4 Одесса – +6...+8 Николаев – +7...+9 Херсон – +6...+8 Симферополь – +6...+8 Кропивницкий – +3...+5 Черкассы – +2...+4 Чернигов – +2...+4 Сумы – + 1... + 3 Полтава – +2...+4 Днепр – +3...+5 Запорожье – +5...+7 Донецк – +3...+5 Луганск – +3...+5 Харьков – +3...+5 Киев – +1...+3 Прогноз погоды на 7 декабря от Укргидрометцентра