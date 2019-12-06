Прогноз погоды на 7 декабря: в Украине будет тепло, но ветрено
Погода в Украине в субботу, 7 декабря, будет не по-зимнему теплой. Температура воздуха местами поднимется до +10 градусов. Будет дуть порывистый ветер, но осадки не ожидаются.
Синоптическая ситуация в субботу существенно не изменится, морозов в перспективе не видно, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Ветер – юго-западный, порывистый, до 5-12 метров за секунду. Поэтому для прогулок рекомендуют не забывать дома шарфики.
Температура воздуха ночью будет 0 – -5 градусов, днем поднимется до +1 – +6 градусов, на Юге столбики термометров будут показывать +5 – +10 градусов.
В Киеве в субботу будет сухо. Ночью -1 – -3 градуса, днем +2 – +5 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 7 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4
Житомир – +3...+5
Винница – -+2...+4
Одесса – +6...+8
Николаев – +7...+9
Херсон – +6...+8
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – + 1... + 3
Полтава – +2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – +5...+7
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +1...+3