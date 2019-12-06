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      Прогноз погоди на 7 грудня: в Україні буде тепло, але вітряно

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      Прогноз погоди на 7 грудня в Україні / ukranews.com

      Погода в Україні у суботу, 7 грудня, буде не по-зимовому теплою. Температура повітря подекуди підніметься до +10 градусів. Дутиме поривчастий вітер, але опади не очікуються.

      Синоптична ситуація у суботу істотно не зміниться, морозів у перспективі не видно, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

      Зверніть увагу: Якою буде погода у грудні: прогноз

      Вітер – південно-західний, поривчастий, до 5-12 метрів за секунду. Тому для прогулянок рекомендують не забувати вдома шарфики.

      Температура повітря вночі буде 0 – -5 градусів, вдень підніметься до +1 – +6 градусів, на Півдні стовпчики термометрів показуватимуть +5 – +10 градусів.

      У Києві в суботу буде сухо. Вночі -1 – -3 градуси, вдень +2 – +5 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 7 грудня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – -+2…+4

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +7…+9

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +5…+7

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +3…+5

      Київ – +1…+3

      погода 7 грудня україна прогноз
      Прогноз погоди на 7 грудня від Укргідрометцентру 

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода
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