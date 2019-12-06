Прогноз погоди на 7 грудня: в Україні буде тепло, але вітряно

Погода в Україні у суботу, 7 грудня, буде не по-зимовому теплою. Температура повітря подекуди підніметься до +10 градусів. Дутиме поривчастий вітер, але опади не очікуються.

Синоптична ситуація у суботу істотно не зміниться, морозів у перспективі не видно, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Вітер – південно-західний, поривчастий, до 5-12 метрів за секунду. Тому для прогулянок рекомендують не забувати вдома шарфики.

Температура повітря вночі буде 0 – -5 градусів, вдень підніметься до +1 – +6 градусів, на Півдні стовпчики термометрів показуватимуть +5 – +10 градусів.

У Києві в суботу буде сухо. Вночі -1 – -3 градуси, вдень +2 – +5 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 7 грудня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +3…+5

Рівне – +2…+4

Житомир – +3…+5

Вінниця – -+2…+4

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на 7 грудня від Укргідрометцентру