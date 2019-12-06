Прогноз погоди на 7 грудня: в Україні буде тепло, але вітряно
Погода в Україні у суботу, 7 грудня, буде не по-зимовому теплою. Температура повітря подекуди підніметься до +10 градусів. Дутиме поривчастий вітер, але опади не очікуються.
Синоптична ситуація у суботу істотно не зміниться, морозів у перспективі не видно, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Вітер – південно-західний, поривчастий, до 5-12 метрів за секунду. Тому для прогулянок рекомендують не забувати вдома шарфики.
Температура повітря вночі буде 0 – -5 градусів, вдень підніметься до +1 – +6 градусів, на Півдні стовпчики термометрів показуватимуть +5 – +10 градусів.
У Києві в суботу буде сухо. Вночі -1 – -3 градуси, вдень +2 – +5 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 7 грудня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +3…+5
Рівне – +2…+4
Житомир – +3…+5
Вінниця – -+2…+4
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +1…+3