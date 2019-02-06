Прогноз погоды на 7 февраля: в Украине будет сухо и солнечно

В четверг, 7 февраля, погода в Украине будет сухой и местами солнечной. Только на Харьковщине и Сумщине возможен небольшой снег.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, ближайшей ночью температура воздуха будет -1...-5 градусов мороза, а днем от -1 до +3 тепла, в южной части страны синоптик обещает +3...+8 градусов тепла.

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На дорогах похолодание укрепит гололед, осторожно,

– отметила Наталья Диденко.

Теплее всего будет на Западе Украины, а самую холодную погоду синоптики обещают на Востоке.

Что касается Киева, то осадков не будет, однако ночью – мороз от -2 до -5 градусов. Днем будет около нуля.

Прогноз погоды на среду, 6 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – +4...+6

Ровно – +2...+4

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1



Погода на 7 февраля от Укргидрометцентра