Прогноз погоды на 7 февраля: в Украине будет сухо и солнечно
В четверг, 7 февраля, погода в Украине будет сухой и местами солнечной. Только на Харьковщине и Сумщине возможен небольшой снег.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, ближайшей ночью температура воздуха будет -1...-5 градусов мороза, а днем от -1 до +3 тепла, в южной части страны синоптик обещает +3...+8 градусов тепла.
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На дорогах похолодание укрепит гололед, осторожно,
– отметила Наталья Диденко.
Теплее всего будет на Западе Украины, а самую холодную погоду синоптики обещают на Востоке.
Что касается Киева, то осадков не будет, однако ночью – мороз от -2 до -5 градусов. Днем будет около нуля.
Прогноз погоды на среду, 6 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – +4...+6
Ровно – +2...+4
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0...+2
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
Погода на 7 февраля от Укргидрометцентра