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      Прогноз погоды на 7 февраля: в Украине будет сухо и солнечно

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      Погода 7 февраля 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 7 февраля / Фото из открытых источников

      В четверг, 7 февраля, погода в Украине будет сухой и местами солнечной. Только на Харьковщине и Сумщине возможен небольшой снег.

      Как отмечает синоптик Наталья Диденко, ближайшей ночью температура воздуха будет -1...-5 градусов мороза, а днем от -1 до +3 тепла, в южной части страны синоптик обещает +3...+8 градусов тепла.

      Читайте также: Когда в Украину придет настоящая весна: прогноз

      На дорогах похолодание укрепит гололед, осторожно,
      – отметила Наталья Диденко.

      Теплее всего будет на Западе Украины, а самую холодную погоду синоптики обещают на Востоке.

      Что касается Киева, то осадков не будет, однако ночью – мороз от -2 до -5 градусов. Днем будет около нуля.

      Прогноз погоды на среду, 6 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – -1...+1

      Хмельницкий – -1...+1

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +2...+4

      Житомир – -1...+1

      Винница – -1...+1

      Одесса – 0...+2

      Николаев – 0...+2

      Херсон – 0...+2

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – -1...+1

      Полтава – -1...+1

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – -1...+1

      Луганск – -1...+1

      Харьков – -1...+1

      Киев – -1...+1

      погода в україні 7 лютого
      Погода на 7 февраля от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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