Прогноз погоди на 7 лютого: в Україні буде сухо та сонячно

У четвер, 7 лютого, погода в Україні буде сухою та подекуди сонячною. Лише на Харківщині та Сумщині можливий невеликий сніг.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, найближчої ночі температура повітря буде -1-5 градусів морозу, а вдень від -1 до +3 тепла, у південній частині країні синоптик обіцяє +3…+8 градусів тепла.

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На дорогах похолодання зміцнить ожеледицю, обережно,

– зазначила Наталка Діденко.

Найтепліше буде на Заході України, а найхолоднішу погоду синоптики обіцяють на Сході.

Щодо Києва, то опадів не буде, однак вночі – мороз від -2 до -5 градусів. Вдень буде близько нуля.

Прогноз погоди на середу, 6 лютого, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – +4…+6

Рівне – +2…+4

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – 0…+2

Миколаїв – 0…+2

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – -1…+1



Погода на 7 лютого від Укргідрометцентру