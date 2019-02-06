Прогноз погоди на 7 лютого: в Україні буде сухо та сонячно
У четвер, 7 лютого, погода в Україні буде сухою та подекуди сонячною. Лише на Харківщині та Сумщині можливий невеликий сніг.
Як зазначає синоптик Наталка Діденко, найближчої ночі температура повітря буде -1-5 градусів морозу, а вдень від -1 до +3 тепла, у південній частині країні синоптик обіцяє +3…+8 градусів тепла.
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На дорогах похолодання зміцнить ожеледицю, обережно,
– зазначила Наталка Діденко.
Найтепліше буде на Заході України, а найхолоднішу погоду синоптики обіцяють на Сході.
Щодо Києва, то опадів не буде, однак вночі – мороз від -2 до -5 градусів. Вдень буде близько нуля.
Прогноз погоди на середу, 6 лютого, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – +4…+6
Рівне – +2…+4
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – 0…+2
Миколаїв – 0…+2
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – -1…+1
Погода на 7 лютого від Укргідрометцентру