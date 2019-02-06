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      Прогноз погоди на 7 лютого: в Україні буде сухо та сонячно

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      Погода 7 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 7 лютого / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 7 лютого, погода в Україні буде сухою та подекуди сонячною. Лише на Харківщині та Сумщині можливий невеликий сніг.

      Як зазначає синоптик Наталка Діденко, найближчої ночі температура повітря буде -1-5 градусів морозу, а вдень від -1 до +3 тепла, у південній частині країні синоптик обіцяє +3…+8 градусів тепла.

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      На дорогах похолодання зміцнить ожеледицю, обережно,
      – зазначила Наталка Діденко.

      Найтепліше буде на Заході України, а найхолоднішу погоду синоптики обіцяють на Сході.

      Щодо Києва, то опадів не буде, однак вночі – мороз від -2 до -5 градусів. Вдень буде близько нуля.

      Прогноз погоди на середу, 6 лютого, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – -1…+1

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +2…+4

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – -1…+1

      погода в україні 7 лютого
      Погода на 7 лютого від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Племінник пропагандиста Кисельова – у в'язниці, бо воював у лавах бойовиків на Донбасі
      сьогодні
      5920
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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