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      Прогноз погоды на 7 февраля: в Украине будет снежить и морозно

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      Прогноз погоды на 7 февраля / 5.ua/ru

      Погода в Украине в пятницу,7 февраля, будет достаточно морозной - от 0 до -5 градусов. Будет снежить периодически и местами на Севере, Востоке, Юге Украины и вокруг Карпат. Центр побудет в сухом воздухе.

      На дорогах ожидается гололедица, сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Когда в Украину придет потепление: прогноз

      В Украине будет ветрено. Поскольку ветер северного направления будет достигать сильных порывов, то ощущение холода будет на 3-6 градусов ниже.

      Температура воздуха в Киеве после ночных -8 градусов, днем будет составлять до -3 градусов. В столице тоже будет ветрено, а еще скользко. При этом существенные осадки маловероятны, лишь днем может выпасть небольшой снег.

      Прогноз погоды в Украине на пятницу, 7 февраля:

      Ужгород – +2...+4

      Львов – -1...-3

      Ивано-Франковск – -1...-3

      Тернополь – -1...-3

      Черновцы – -1...-3

      Хмельницкий – -2...-4

      Луцк – -1...-3

      Ровно – -1...-3

      Житомир – -1...-3

      Винница – -2...-4

      Одесса – -1...+1

      Николаев – -1...-3

      Херсон – -1...-3

      Симферополь – 0...+2

      Кропивницкий – -2...-4

      Черкассы – -2...-4

      Чернигов – -3...-5

      Сумы – -3...-5

      Полтава – -4...-6

      Днепр – -3...-5

      Запорожье – -2...-4

      Донецк – -3...-5

      Луганск – -3...-5

      Харьков – -3...-5

      Киев – -3...-5

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода Непогода в Украине
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