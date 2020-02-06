Прогноз погоды на 7 февраля: в Украине будет снежить и морозно
Погода в Украине в пятницу,7 февраля, будет достаточно морозной - от 0 до -5 градусов. Будет снежить периодически и местами на Севере, Востоке, Юге Украины и вокруг Карпат. Центр побудет в сухом воздухе.
На дорогах ожидается гололедица, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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В Украине будет ветрено. Поскольку ветер северного направления будет достигать сильных порывов, то ощущение холода будет на 3-6 градусов ниже.
Температура воздуха в Киеве после ночных -8 градусов, днем будет составлять до -3 градусов. В столице тоже будет ветрено, а еще скользко. При этом существенные осадки маловероятны, лишь днем может выпасть небольшой снег.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 7 февраля:
Ужгород – +2...+4
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -1...-3
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – -2...-4
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -1...-3
Винница – -2...-4
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...-3
Херсон – -1...-3
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – -2...-4
Черкассы – -2...-4
Чернигов – -3...-5
Сумы – -3...-5
Полтава – -4...-6
Днепр – -3...-5
Запорожье – -2...-4
Донецк – -3...-5
Луганск – -3...-5
Харьков – -3...-5
Киев – -3...-5