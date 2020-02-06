Прогноз погоды на 7 февраля: в Украине будет снежить и морозно

Погода в Украине в пятницу,7 февраля, будет достаточно морозной - от 0 до -5 градусов. Будет снежить периодически и местами на Севере, Востоке, Юге Украины и вокруг Карпат. Центр побудет в сухом воздухе.

На дорогах ожидается гололедица, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В Украине будет ветрено. Поскольку ветер северного направления будет достигать сильных порывов, то ощущение холода будет на 3-6 градусов ниже.

Температура воздуха в Киеве после ночных -8 градусов, днем будет составлять до -3 градусов. В столице тоже будет ветрено, а еще скользко. При этом существенные осадки маловероятны, лишь днем может выпасть небольшой снег.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 7 февраля:

Ужгород – +2...+4

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -2...-4

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -1...-3

Винница – -2...-4

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...-3

Херсон – -1...-3

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – -2...-4

Черкассы – -2...-4

Чернигов – -3...-5

Сумы – -3...-5

Полтава – -4...-6

Днепр – -3...-5

Запорожье – -2...-4

Донецк – -3...-5

Луганск – -3...-5

Харьков – -3...-5

Киев – -3...-5



Прогноз погоды на 7 февраля от Укргидрометцентра