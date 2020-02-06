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      Прогноз погоди на 7 лютого: в Україні сніжитиме і буде морозяно

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      Прогноз погоди на 7 лютого / 5.ua/ru

      Погода в Україні у п’ятницю,7 лютого, буде досить морозяною – від 0 до -5 градусів. Сніжитиме періодично та місцями на Півночі, Сході, Півдні України та навколо Карпат. Центр побуде у сухому повітрі.

      На дорогах очікується ожеледиця, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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      В Україні буде вітряно. Оскільки вітер північного напрямку досягатиме сильних поривів, то відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче.

      Температура повітря в Києві після нічних -8 градусів, вдень становитиме до -3 градусів. У столиці теж буде вітряно, а ще слизько. При цьому суттєві опади малоймовірні, лише вдень може політати невеликий сніг.

      Прогноз погоди в Україні на п’ятницю, 7 лютого:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – -1…-3

      Івано-Франківськ – -1…-3

      Тернопіль – -1…-3

      Чернівці – -1…-3

      Хмельницький – -2…-4

      Луцьк – -1…-3

      Рівне – -1…-3

      Житомир – -1…-3

      Вінниця – -2…-4

      Одеса – -1…+1

      Миколаїв – -1…-3

      Херсон – -1…-3

      Сімферополь – 0…+2

      Кропивницький – -2…-4

      Черкаси – -2…-4

      Чернігів – -3…-5

      Суми – -3…-5

      Полтава – -4…-6

      Дніпро – -3…-5

      Запоріжжя – -2…-4

      Донецьк – -3…-5

      Луганськ – -3…-5

      Харків – -3…-5

      Київ – -3…-5

      Прогноз погоди на 7 січня в Україні
      Прогноз погоди на 7 лютого від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Сніг в Україні
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