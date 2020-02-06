Прогноз погоди на 7 лютого: в Україні сніжитиме і буде морозяно

Погода в Україні у п’ятницю,7 лютого, буде досить морозяною – від 0 до -5 градусів. Сніжитиме періодично та місцями на Півночі, Сході, Півдні України та навколо Карпат. Центр побуде у сухому повітрі.

На дорогах очікується ожеледиця, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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В Україні буде вітряно. Оскільки вітер північного напрямку досягатиме сильних поривів, то відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче.

Температура повітря в Києві після нічних -8 градусів, вдень становитиме до -3 градусів. У столиці теж буде вітряно, а ще слизько. При цьому суттєві опади малоймовірні, лише вдень може політати невеликий сніг.

Прогноз погоди в Україні на п’ятницю, 7 лютого:

Ужгород – +2…+4

Львів – -1…-3

Івано-Франківськ – -1…-3

Тернопіль – -1…-3

Чернівці – -1…-3

Хмельницький – -2…-4

Луцьк – -1…-3

Рівне – -1…-3

Житомир – -1…-3

Вінниця – -2…-4

Одеса – -1…+1

Миколаїв – -1…-3

Херсон – -1…-3

Сімферополь – 0…+2

Кропивницький – -2…-4

Черкаси – -2…-4

Чернігів – -3…-5

Суми – -3…-5

Полтава – -4…-6

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – -2…-4

Донецьк – -3…-5

Луганськ – -3…-5

Харків – -3…-5

Київ – -3…-5



Прогноз погоди на 7 лютого від Укргідрометцентру