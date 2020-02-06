Прогноз погоди на 7 лютого: в Україні сніжитиме і буде морозяно
Погода в Україні у п’ятницю,7 лютого, буде досить морозяною – від 0 до -5 градусів. Сніжитиме періодично та місцями на Півночі, Сході, Півдні України та навколо Карпат. Центр побуде у сухому повітрі.
На дорогах очікується ожеледиця, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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В Україні буде вітряно. Оскільки вітер північного напрямку досягатиме сильних поривів, то відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче.
Температура повітря в Києві після нічних -8 градусів, вдень становитиме до -3 градусів. У столиці теж буде вітряно, а ще слизько. При цьому суттєві опади малоймовірні, лише вдень може політати невеликий сніг.
Прогноз погоди в Україні на п’ятницю, 7 лютого:
Ужгород – +2…+4
Львів – -1…-3
Івано-Франківськ – -1…-3
Тернопіль – -1…-3
Чернівці – -1…-3
Хмельницький – -2…-4
Луцьк – -1…-3
Рівне – -1…-3
Житомир – -1…-3
Вінниця – -2…-4
Одеса – -1…+1
Миколаїв – -1…-3
Херсон – -1…-3
Сімферополь – 0…+2
Кропивницький – -2…-4
Черкаси – -2…-4
Чернігів – -3…-5
Суми – -3…-5
Полтава – -4…-6
Дніпро – -3…-5
Запоріжжя – -2…-4
Донецьк – -3…-5
Луганськ – -3…-5
Харків – -3…-5
Київ – -3…-5