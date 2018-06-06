Прогноз погоды на 7 июня: в Украине повеет холодом

В четверг, 7 июня, в Украине будет веять холодом. Температура воздуха по всей территории опустится, однако осадков не предвидится.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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Ближайшей ночью +7 +12 градусов – это уже повод поворчать на лето. От +7 до +12 градусов ожидаются в большинстве областей, на юге – от +10 до +15 градусов. Днем в четверг также воздух будет свежим, от +19 до +24, только Закарпатье прогреется до +24 +27 градусов,

– прогнозирует синоптик.

Что касается осадков, то по прогнозу дождей не предвидится. В столице Украины также будет сухо.



"В Киеве любители прохлады и свежести могут начинать ритуальные танцы радости – ночью +9 +11 градусов, завтра днем около +20 градусов, с небольшими колебаниями", – пишет Наталья Диденко.



Синоптик советует украинцам 7 июня не забывать о теплой одежде, ведь, по сравнению с предыдущими летними днями, похолодание будет ощутимо.

Прогноз погоды на четверг, 7 июня, в городах Украины:

Ужгород – +25…+27

Львов – +22…+24

Ивано-Франковск – +22…+24

Тернополь – +20…+22

Черновцы – +22…+24

Хмельницкий – +21…+23

Луцк – +20…+22

Ровно – +21…+23

Житомир – +21…+23

Винница – +20…+22

Одесса – +23…+25

Николаев – +24…+26

Херсон – +24…+26

Симферополь – +24…+26

Кропивницкий – +21…+23

Черкассы – +20…+22

Чернигов – +19…+21

Сумы – +18…+20

Полтава – +19…+21

Днепр – +21…+23

Запорожье – +22…+24

Донецк – +21…+23

Луганск – +20…+22

Харьков – +19…+21

Киев – +20…+22



Прогноз погоды Укргидрометцентра