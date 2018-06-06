Прогноз погоды на 7 июня: в Украине повеет холодом
В четверг, 7 июня, в Украине будет веять холодом. Температура воздуха по всей территории опустится, однако осадков не предвидится.
Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Ближайшей ночью +7 +12 градусов – это уже повод поворчать на лето. От +7 до +12 градусов ожидаются в большинстве областей, на юге – от +10 до +15 градусов. Днем в четверг также воздух будет свежим, от +19 до +24, только Закарпатье прогреется до +24 +27 градусов,
– прогнозирует синоптик.
Что касается осадков, то по прогнозу дождей не предвидится. В столице Украины также будет сухо.
"В Киеве любители прохлады и свежести могут начинать ритуальные танцы радости – ночью +9 +11 градусов, завтра днем около +20 градусов, с небольшими колебаниями", – пишет Наталья Диденко.
Синоптик советует украинцам 7 июня не забывать о теплой одежде, ведь, по сравнению с предыдущими летними днями, похолодание будет ощутимо.
Прогноз погоды на четверг, 7 июня, в городах Украины:
Ужгород – +25…+27
Львов – +22…+24
Ивано-Франковск – +22…+24
Тернополь – +20…+22
Черновцы – +22…+24
Хмельницкий – +21…+23
Луцк – +20…+22
Ровно – +21…+23
Житомир – +21…+23
Винница – +20…+22
Одесса – +23…+25
Николаев – +24…+26
Херсон – +24…+26
Симферополь – +24…+26
Кропивницкий – +21…+23
Черкассы – +20…+22
Чернигов – +19…+21
Сумы – +18…+20
Полтава – +19…+21
Днепр – +21…+23
Запорожье – +22…+24
Донецк – +21…+23
Луганск – +20…+22
Харьков – +19…+21
Киев – +20…+22
Прогноз погоды Укргидрометцентра