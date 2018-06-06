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Прогноз погоди на 7 червня: в Україні війне холодом

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Прогноз погоди на 7 червня
Прогноз погоди на 7 червня / narodna-pravda.ua

У четвер, 7 червня, в Україні війне холодом. Температура повітря по всій території опуститься, проте опадів не передбачається.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталія Діденко. 

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Найближчої ночі +7+12 градусів – це вже привід побурчати на літо. Від +7 до +12 градусів очікуються у більшості областей, на Півдні – від +10 до +15 градусів. Вдень у четвер також повітря буде свіжим, від +19 до +24, лише Закарпаття прогріється до +24+27 градусів,
– прогнозує синоптик. 

Щодо опадів, то за прогнозом дощів не передбачається. У столиці України також буде сухо. 

"У Києві любителі прохолоди та свіжості можуть починати ритуальні танці радості – вночі +9+11 градусів, завтра вдень близько +20 градусів, з невеликими коливаннями", – пише Наталія Діденко. 

Синоптики радять українцям 7 червня не забувати про теплий одяг, адже, у порівнянні з попередніми літніми днями, похолодання буде відчутне. 

Прогноз погоди на четвер, 7 червня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +20…+22

Рівне – +21…+23

Житомир – +21…+23

Вінниця – +20…+22

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +19…+21

Суми – +18…+20

Полтава – +19…+21

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +20…+22

Харків – +19…+21

Київ – +20…+22


Прогноз погоди від Укргідрометцентру 

 

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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