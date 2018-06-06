Прогноз погоди на 7 червня: в Україні війне холодом
У четвер, 7 червня, в Україні війне холодом. Температура повітря по всій території опуститься, проте опадів не передбачається.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталія Діденко.
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Найближчої ночі +7+12 градусів – це вже привід побурчати на літо. Від +7 до +12 градусів очікуються у більшості областей, на Півдні – від +10 до +15 градусів. Вдень у четвер також повітря буде свіжим, від +19 до +24, лише Закарпаття прогріється до +24+27 градусів,
– прогнозує синоптик.
Щодо опадів, то за прогнозом дощів не передбачається. У столиці України також буде сухо.
"У Києві любителі прохолоди та свіжості можуть починати ритуальні танці радості – вночі +9+11 градусів, завтра вдень близько +20 градусів, з невеликими коливаннями", – пише Наталія Діденко.
Синоптики радять українцям 7 червня не забувати про теплий одяг, адже, у порівнянні з попередніми літніми днями, похолодання буде відчутне.
Прогноз погоди на четвер, 7 червня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +20…+22
Рівне – +21…+23
Житомир – +21…+23
Вінниця – +20…+22
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +19…+21
Суми – +18…+20
Полтава – +19…+21
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +20…+22
Харків – +19…+21
Київ – +20…+22
Прогноз погоди від Укргідрометцентру