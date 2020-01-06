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      Прогноз погоды на 7 января: Рождество в Украине будет без снега, местами гололед

      87 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 7 января / narodna-pravda.ua

      Погода в Украине во вторник, 7 января, будет прохладной, но без осадков. Только в восточных областях ночью возможен небольшой снег.

      По прогнозам синоптиков, 7 января будет преобладать сухая и не слишком морозная погода.

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      Существенные осадки маловероятны, немного что-то может полетать на Востоке и на крайнем севере Украины. Небольшие морозы будут преобладать, но днем опять вернется к нулю,
      – пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      На Рождество в Киеве облачно, в ночь на 7 января до -4...- 6 градусов, днем около нуля.

      Прогноз погоды на вторник, 7 января, в городах Украины:

      Ужгород – +1…+3

      Львов – +2…+4

      Ивано-Франковск – +1…+3

      Тернополь – +1…+3

      Черновцы – 0…+2

      Хмельницкий – 0…+2

      Луцк – 0…+2

      Ровно – 0…+2

      Житомир – -1…+1

      Винница – -1…+1

      Одесса – -1…+1

      Николаев – -1…+1

      Херсон – -1…+1

      Симферополь – +1…+3

      Кропивницкий – -1…+1

      Черкассы – -1…+1

      Чернигов – -1…+1

      Сумы – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Днепр – -1…+1

      Запорожье – -1…+1

      Донецк – -1…+1

      Луганск – -1…+1

      Харьков – -1…+1

      Киев – -1…+1


      Прогноз погоды Укргидрометцентра на 7 января

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Рождество Погода
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