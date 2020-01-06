Прогноз погоды на 7 января: Рождество в Украине будет без снега, местами гололед
Погода в Украине во вторник, 7 января, будет прохладной, но без осадков. Только в восточных областях ночью возможен небольшой снег.
По прогнозам синоптиков, 7 января будет преобладать сухая и не слишком морозная погода.
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Существенные осадки маловероятны, немного что-то может полетать на Востоке и на крайнем севере Украины. Небольшие морозы будут преобладать, но днем опять вернется к нулю,
– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
На Рождество в Киеве облачно, в ночь на 7 января до -4...- 6 градусов, днем около нуля.
Прогноз погоды на вторник, 7 января, в городах Украины:
Ужгород – +1…+3
Львов – +2…+4
Ивано-Франковск – +1…+3
Тернополь – +1…+3
Черновцы – 0…+2
Хмельницкий – 0…+2
Луцк – 0…+2
Ровно – 0…+2
Житомир – -1…+1
Винница – -1…+1
Одесса – -1…+1
Николаев – -1…+1
Херсон – -1…+1
Симферополь – +1…+3
Кропивницкий – -1…+1
Черкассы – -1…+1
Чернигов – -1…+1
Сумы – -1…+1
Полтава – -1…+1
Днепр – -1…+1
Запорожье – -1…+1
Донецк – -1…+1
Луганск – -1…+1
Харьков – -1…+1
Киев – -1…+1