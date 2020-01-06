Прогноз погоды на 7 января: Рождество в Украине будет без снега, местами гололед

Погода в Украине во вторник, 7 января, будет прохладной, но без осадков. Только в восточных областях ночью возможен небольшой снег.

По прогнозам синоптиков, 7 января будет преобладать сухая и не слишком морозная погода.

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Существенные осадки маловероятны, немного что-то может полетать на Востоке и на крайнем севере Украины. Небольшие морозы будут преобладать, но днем опять вернется к нулю,

– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

На Рождество в Киеве облачно, в ночь на 7 января до -4...- 6 градусов, днем около нуля.

Прогноз погоды на вторник, 7 января, в городах Украины:

Ужгород – +1…+3

Львов – +2…+4

Ивано-Франковск – +1…+3

Тернополь – +1…+3

Черновцы – 0…+2

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – 0…+2

Ровно – 0…+2

Житомир – -1…+1

Винница – -1…+1

Одесса – -1…+1

Николаев – -1…+1

Херсон – -1…+1

Симферополь – +1…+3

Кропивницкий – -1…+1

Черкассы – -1…+1

Чернигов – -1…+1

Сумы – -1…+1

Полтава – -1…+1

Днепр – -1…+1

Запорожье – -1…+1

Донецк – -1…+1

Луганск – -1…+1

Харьков – -1…+1

Киев – -1…+1



Прогноз погоды Укргидрометцентра на 7 января