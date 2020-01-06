Прогноз погоди на 7 січня: Різдво в Україні буде без снігу, подекуди ожеледиця
Погода в Україні у вівторок, 7 січня, буде прохолодною, але без опадів. Лише у східних областях вночі можливий невеликий сніг.
За прогнозами синоптиків, 7 січня переважатиме суха і не надто морозна погода.
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Суттєві опади малоймовірні, трохи щось може політати на Сході та на крайній півночі України. Невеликі морози переважатимуть, але вдень знову повернеться до нуля,
– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
На Різдво у Києві хмарно, у ніч на 7 січня до -4...-6 градусів, вдень близько нуля.
Прогноз погоди на вівторок, 7 січня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – -1…+1
Миколаїв – -1…+1
Херсон – -1…+1
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – -1…+1