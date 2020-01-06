Прогноз погоди на 7 січня: Різдво в Україні буде без снігу, подекуди ожеледиця

Погода в Україні у вівторок, 7 січня, буде прохолодною, але без опадів. Лише у східних областях вночі можливий невеликий сніг.

За прогнозами синоптиків, 7 січня переважатиме суха і не надто морозна погода.

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Суттєві опади малоймовірні, трохи щось може політати на Сході та на крайній півночі України. Невеликі морози переважатимуть, але вдень знову повернеться до нуля,

– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

На Різдво у Києві хмарно, у ніч на 7 січня до -4...-6 градусів, вдень близько нуля.

Прогноз погоди на вівторок, 7 січня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – -1…+1

Миколаїв – -1…+1

Херсон – -1…+1

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – -1…+1

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – -1…+1



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7 січня