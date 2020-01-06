13:59
6 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Універсальна відмазка Порошенка. Кохання у Верховній Раді
      Вєсті.UA
      13:21, 5 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ

      Прогноз погоди на 7 січня: Різдво в Україні буде без снігу, подекуди ожеледиця

      32 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 7 січня / ukrfolk.kiev.ua

      Погода в Україні у вівторок, 7 січня, буде прохолодною, але без опадів. Лише у східних областях вночі можливий невеликий сніг.

      За прогнозами синоптиків, 7 січня переважатиме суха і не надто морозна погода.

      ЦІкаво: Аномальна зима в Україні: квітнуть проліски та фіалки – фото

      Суттєві опади малоймовірні, трохи щось може політати на Сході та на крайній півночі України. Невеликі морози переважатимуть, але вдень знову повернеться до нуля,
      – пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      На Різдво у Києві хмарно, у ніч на 7 січня до -4...-6 градусів, вдень близько нуля.

      Прогноз погоди на вівторок, 7 січня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – -1…+1

      Миколаїв – -1…+1

      Херсон – -1…+1

      Сімферополь – +1…+3

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – -1…+1

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – -1…+1


      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7 січня

      Моторошна автотроща у США, багато загиблих та постраждалих: фото та відео
      сьогодні
      4807
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Різдво Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Томос и ребенок на табуретке, или Улучшенная версия УПЦ КП
      Михайло Дубинянський 268
      сьогодні , 11:08 Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні
      Інна Жолобович 17272
      сьогодні , 10:05 Австралійський апокаліпсис: які висновки повинні зробити українці
      Уляна Супрун 855
      сьогодні , 09:34 Соцвиплати на дітей в 2020: від декретних до допомоги одиноким матерям
      Ірина Поліщук 2222
      сьогодні , 09:04 Головні новини 5 січня: Зеленський в Омані, перша втрата на Донбасі та новий пікет у Каховці
      Лія Бонавська 3677
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук