Прогноз погоды на 7 мая: Украину накроют дожди с грозами и мокрым снегом

Погода в Украине во вторник, 7 мая, будет дождливой во всех регионах. В западных областях будет холодно, а грозы будут сопровождаться даже мокрым снегом. На Востоке и Юге несмотря на непогоду, столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, такая погода связана с циклоном Xerxes, который принесет в страну дожди.

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В западных областях осадки местами ожидаются сильными. И даже кое-где, в прикарпатских районах возможен мокрый снег. В восточной части Украины удержится сухая солнечная погода,

– заметила она.

Температура воздуха будет кардинально разной в областях. Холоднее всего будет на Западе – максимально столбики термометров поднимутся лишь до +5+12 градусов, а в Карпатах– +1+5 градусов.

Теплее всего будет на Востоке– +20+26 градусов. На остальной территории сохранится прохладная погода – +12+18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов.

Кроме дождей, во вторник на территории страны будет очень ветрено.

В Киеве 7 мая погода будет дождливая со шквалами ветра. Температура воздуха в столице днем поднимется до +15+17 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 7 мая, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +12...+14

Винница – +13...+15

Одесса – +17...+19

Николаев – +17...+19

Херсон – +20...+22

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +19...+21

Сумы – + 20...+ 22

Полтава +21...+23

Днепр – +23...+25

Запорожье – +24...+26

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +23...+25

Киев – +17...+19