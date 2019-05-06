Прогноз погоды на 7 мая: Украину накроют дожди с грозами и мокрым снегом
Погода в Украине во вторник, 7 мая, будет дождливой во всех регионах. В западных областях будет холодно, а грозы будут сопровождаться даже мокрым снегом. На Востоке и Юге несмотря на непогоду, столбики термометров поднимутся до +26 градусов.
Как рассказала синоптик Наталья Диденко, такая погода связана с циклоном Xerxes, который принесет в страну дожди.
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В западных областях осадки местами ожидаются сильными. И даже кое-где, в прикарпатских районах возможен мокрый снег. В восточной части Украины удержится сухая солнечная погода,
– заметила она.
Температура воздуха будет кардинально разной в областях. Холоднее всего будет на Западе – максимально столбики термометров поднимутся лишь до +5+12 градусов, а в Карпатах– +1+5 градусов.
Теплее всего будет на Востоке– +20+26 градусов. На остальной территории сохранится прохладная погода – +12+18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов.
Кроме дождей, во вторник на территории страны будет очень ветрено.
В Киеве 7 мая погода будет дождливая со шквалами ветра. Температура воздуха в столице днем поднимется до +15+17 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 7 мая, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +12...+14
Винница – +13...+15
Одесса – +17...+19
Николаев – +17...+19
Херсон – +20...+22
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +19...+21
Сумы – + 20...+ 22
Полтава +21...+23
Днепр – +23...+25
Запорожье – +24...+26
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +23...+25
Киев – +17...+19
Прогноз погоды на вторник, 7 мая, от Укргидрометцентра