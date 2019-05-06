16:19
6 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко
      Вєсті.UA
      18:49, 4 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

      Прогноз погоды на 7 мая: Украину накроют дожди с грозами и мокрым снегом

      53 Читати новину українською
      Погода 7 мая 2019 Украина - дожди с грозами и мокрым снегом
      Прогноз погоды на 7 мая / Фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 7 мая, будет дождливой во всех регионах. В западных областях будет холодно, а грозы будут сопровождаться даже мокрым снегом. На Востоке и Юге несмотря на непогоду, столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

      Как рассказала синоптик Наталья Диденко, такая погода связана с циклоном Xerxes, который принесет в страну дожди.

      Читайте также: Когда в Украину придет жара до +33 градусов: прогноз

      В западных областях осадки местами ожидаются сильными. И даже кое-где, в прикарпатских районах возможен мокрый снег. В восточной части Украины удержится сухая солнечная погода,
      – заметила она.

      Температура воздуха будет кардинально разной в областях. Холоднее всего будет на Западе – максимально столбики термометров поднимутся лишь до +5+12 градусов, а в Карпатах– +1+5 градусов.

      Теплее всего будет на Востоке– +20+26 градусов. На остальной территории сохранится прохладная погода – +12+18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов.

      Кроме дождей, во вторник на территории страны будет очень ветрено.

      В Киеве 7 мая погода будет дождливая со шквалами ветра. Температура воздуха в столице днем поднимется до +15+17 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 7 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +12...+14

      Львов – +9...+11

      Ивано-Франковск – +7...+9

      Тернополь – +8...+10

      Черновцы – +7...+9

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +10...+12

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +12...+14

      Винница – +13...+15

      Одесса – +17...+19

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +20...+22

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +17...+19

      Черкассы – +18...+20

      Чернигов – +19...+21

      Сумы – + 20...+ 22

      Полтава +21...+23

      Днепр – +23...+25

      Запорожье – +24...+26

      Донецк – +23...+25

      Луганск – +23...+25

      Харьков – +23...+25

      Киев – +17...+19


      Прогноз погоды на вторник, 7 мая, от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
      сегодня
      6563
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      сегодня , 15:40 Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      Дід Панас 100
      Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      сегодня , 14:30 Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      Тетяна Мартинюк 412
      НАБУ завершило расследование против Труханова
      сегодня , 12:55 НАБУ завершило расследование против Труханова
      180
      Робота над помилками: що потрібно змінити у виборчому законодавстві?
      сегодня , 12:00 Робота над помилками: що потрібно змінити у виборчому законодавстві?
      Олег Постернак 379
      Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      сегодня , 08:40 Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      Злой Одессит 1502
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Мужчина хотел пронести гранату в самолет в киевском аэропорту
       23 ноября 2015 , 11:41
      Самый легкий металлический планшет вышел на украинский рынок
       31 января 2012 , 18:10
      Шевченко дебютировал в роли эксперта на итальянском телевидении (видео)
       18 августа 2018 , 22:40
      Шокирующее видео аварии 47 машин: как это бывает на скользкой дороге
       19 февраля , 10:50
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук