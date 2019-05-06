Прогноз погоди на 7 травня: Україну накриють дощі з грозами і мокрим снігом

Погода в Україні у вівторок, 7 травня, буде дощовою у всіх регіонах. У західних областях буде холодно, а грози супроводжуватимуться навіть мокрим снігом. На Сході та Півдні незважаючи на негоду, стовпчики термометрів піднімуться до +26 градусів.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, така погода пов'язана з циклоном Xerxes, який принесе в країну дощі.

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У західних областях опади місцями очікуються сильними. І навіть подекуди, в прикарпатських районах, можливий мокрий сніг. У східній частині України втримається суха сонячна погода,

– зауважила вона.

Температура повітря буде кардинально різною в областях. Найхолодніше буде на Заході – максимально стовпчики термометрів піднімуться лише до +5+12 градусів, а в Карпатах – +1+5 градусів.

Найтепліше буде на Сході – +20+26 градусів. На решті території триматиметься прохолодна погода – +12+18 градусів, у центральних областях місцями до +20 градусів.

Окрім дощів, у вівторок на території країни буде дуже вітряно.

У Києві 7 травня погода буде дощова зі шквалами вітру. Температура повітря у столиці вдень піднімуться до +15+17 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 7 травня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +12…+14

Вінниця – +13…+15

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +19…+21

Суми – +20…+22

Полтава – +21…+23

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +23…+25

Київ – +17…+19