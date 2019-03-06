Прогноз погоды на 7 марта: день будет по-настоящему весенним
Погода в Украине в четверг, 7 марта, будет теплой и солнечной, но ветреной. Температура воздуха в течение дня повысится до +7...+12 градусов.
Антициклон обусловит сухую погоду во всех областях, сообщила Наталья Диденко. Синоптики обещают сильный штормовой ветер, с порывами до 15-22 м/с, на Западе и Севере Украины.
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В западных областях Украины потеплеет до +10...+15 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – от +14 до +16 градусов тепла.
Холоднее будет на Востоке, северо-востоке, на Полтавщине, в районах Днепра и на Запорожье. Синоптики прогнозируют от +3 до +7 градусов. Холоднее всего будет в Сумской области – +2...+4 градусов тепла.
В Киеве завтра, 7 марта, будет солнечно, тепло и ветрено. Температура днем достигнет +9...+11 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 7 марта, в городах Украины:
Ужгород – +14...+16
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +10...+12
Ровно – +9...+11
Житомир – +9...+11
Винница – +8...+10
Одесса – +8...+10
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь –+9...+11
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +5...+7
Сумы- + 2... + 4
Полтава – +6...+8
Днепр – +7...+9
Запорожье – +8...+10
Донецк – +6...+8
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +9...+11
Прогноз погоды на 7 марта от Укргидрометцентра