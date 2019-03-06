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      Прогноз погоды на 7 марта: день будет по-настоящему весенним

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      Погода 7 марта 2019 Украина - какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды в Украине на 7 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 7 марта, будет теплой и солнечной, но ветреной. Температура воздуха в течение дня повысится до +7...+12 градусов.

      Антициклон обусловит сухую погоду во всех областях, сообщила Наталья Диденко. Синоптики обещают сильный штормовой ветер, с порывами до 15-22 м/с, на Западе и Севере Украины.

      Читайте также: Какой будет погода в марте: прогноз

      В западных областях Украины потеплеет до +10...+15 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – от +14 до +16 градусов тепла.

      Холоднее будет на Востоке, северо-востоке, на Полтавщине, в районах Днепра и на Запорожье. Синоптики прогнозируют от +3 до +7 градусов. Холоднее всего будет в Сумской области – +2...+4 градусов тепла.

      В Киеве завтра, 7 марта, будет солнечно, тепло и ветрено. Температура днем достигнет +9...+11 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 7 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +14...+16

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +10...+12

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +10...+12

      Ровно – +9...+11

      Житомир – +9...+11

      Винница – +8...+10

      Одесса – +8...+10

      Николаев – +10...+12

      Херсон – +9...+11

      Симферополь –+9...+11

      Кропивницкий – +8...+10

      Черкассы – +7...+9

      Чернигов – +5...+7

      Сумы- + 2... + 4

      Полтава – +6...+8

      Днепр – +7...+9

      Запорожье – +8...+10

      Донецк – +6...+8

      Луганск – +3...+5

      Харьков – +3...+5

      Киев – +9...+11

      погода 7 березняПрогноз погоды на 7 марта от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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