Прогноз погоды на 7 марта: день будет по-настоящему весенним

Погода в Украине в четверг, 7 марта, будет теплой и солнечной, но ветреной. Температура воздуха в течение дня повысится до +7...+12 градусов.

Антициклон обусловит сухую погоду во всех областях, сообщила Наталья Диденко. Синоптики обещают сильный штормовой ветер, с порывами до 15-22 м/с, на Западе и Севере Украины.

Читайте также: Какой будет погода в марте: прогноз

В западных областях Украины потеплеет до +10...+15 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – от +14 до +16 градусов тепла.

Холоднее будет на Востоке, северо-востоке, на Полтавщине, в районах Днепра и на Запорожье. Синоптики прогнозируют от +3 до +7 градусов. Холоднее всего будет в Сумской области – +2...+4 градусов тепла.

В Киеве завтра, 7 марта, будет солнечно, тепло и ветрено. Температура днем достигнет +9...+11 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 7 марта, в городах Украины:

Ужгород – +14...+16

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +8...+10

Одесса – +8...+10

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь –+9...+11

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +5...+7

Сумы- + 2... + 4

Полтава – +6...+8

Днепр – +7...+9

Запорожье – +8...+10

Донецк – +6...+8

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +9...+11

Прогноз погоды на 7 марта от Укргидрометцентра