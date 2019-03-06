Прогноз погоди на 7 березня: день буде по-справжньому весняним

Погода в Україні у четвер, 7 березня, буде теплою та сонячною, проте вітряною. Температура повітря протягом дня підвищиться до +7...+12 градусів.

Антициклон зумовить суху погоду в усіх областях, повідомила Наталка Діденко. Синоптики обіцяють сильний штормовий вітер, з поривами до 15-22 м/с, на Заході та Півночі України.

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У західних областях України потепліє до +10...+15 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті – від +14 до +16 градусів тепла.

Холодніше ще буде на Сході, північному сході, на Полтавщині, в районах Дніпра та на Запоріжжі. Синоптики прогнозують від +3 до +7 градусів. Найхолодніше буде у Сумській області – +2...+4 градусів тепла.

У Києві завтра, 7 березня, буде сонячно, тепло та вітряно. Температура вдень досягне +9...+11 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 7 березня, у містах України:

Ужгород – +14…+16

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +10…+12

Рівне – +9…+11

Житомир – +9…+11

Вінниця – +8…+10

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +9…+11

Сімферополь –+9…+11

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +5…+7

Суми – +2…+4

Полтава – +6…+8

Дніпро – +7…+9

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +9…+11



Прогноз погоди на 7 березня від Укргідрометцентру