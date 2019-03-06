Прогноз погоди на 7 березня: день буде по-справжньому весняним
Погода в Україні у четвер, 7 березня, буде теплою та сонячною, проте вітряною. Температура повітря протягом дня підвищиться до +7...+12 градусів.
Антициклон зумовить суху погоду в усіх областях, повідомила Наталка Діденко. Синоптики обіцяють сильний штормовий вітер, з поривами до 15-22 м/с, на Заході та Півночі України.
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У західних областях України потепліє до +10...+15 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті – від +14 до +16 градусів тепла.
Холодніше ще буде на Сході, північному сході, на Полтавщині, в районах Дніпра та на Запоріжжі. Синоптики прогнозують від +3 до +7 градусів. Найхолодніше буде у Сумській області – +2...+4 градусів тепла.
У Києві завтра, 7 березня, буде сонячно, тепло та вітряно. Температура вдень досягне +9...+11 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 7 березня, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +10…+12
Рівне – +9…+11
Житомир – +9…+11
Вінниця – +8…+10
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +9…+11
Сімферополь –+9…+11
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +5…+7
Суми – +2…+4
Полтава – +6…+8
Дніпро – +7…+9
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +9…+11
Прогноз погоди на 7 березня від Укргідрометцентру