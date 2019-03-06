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      Прогноз погоди на 7 березня: день буде по-справжньому весняним

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      Погода 7 березня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 7 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 7 березня, буде теплою та сонячною, проте вітряною. Температура повітря протягом дня підвищиться до +7...+12 градусів.

      Антициклон зумовить суху погоду в усіх областях, повідомила Наталка Діденко. Синоптики обіцяють сильний штормовий вітер, з поривами до 15-22 м/с, на Заході та Півночі України.

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      У західних областях України потепліє до +10...+15 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті – від +14 до +16 градусів тепла. 

      Холодніше ще буде на Сході, північному сході, на Полтавщині, в районах Дніпра та на Запоріжжі. Синоптики прогнозують від +3 до +7 градусів. Найхолодніше буде у Сумській області – +2...+4 градусів тепла.

      У Києві завтра, 7 березня, буде сонячно, тепло та вітряно. Температура вдень досягне +9...+11 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 7 березня, у містах України:

      Ужгород – +14…+16

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь –+9…+11

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +5…+7

      Суми – +2…+4

      Полтава – +6…+8

      Дніпро – +7…+9

      Запоріжжя – +8…+10

      Донецьк – +6…+8

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +3…+5

      Київ – +9…+11

      погода 7 березня
      Прогноз погоди на 7 березня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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