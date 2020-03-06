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      Прогноз погоды на 7 марта: в части Украины – солнечно, в другой – облачно

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      Погода в Украине в субботу, 7 марта, будет переменчивой. Где-то ожидают солнечную апрельскую погоду, а где-то будут дожди. На высокогорье Карпат даже может выпасть мокрый снег при нуле градусов.

      Как сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке, погода в течение и 7, и 8 марта будет переменчивой: где-то с дождями, а где-то с ярким солнцем. Так, дождить будет на западе, куда придет атмосферный фронт.

      Интересно Зима в Киеве побила рекорд: она так и не пришла

      Там температура будет низкой – +5... +11 градусов. На высокогорье Карпат ожидают даже ноль градусов: там возможен мокрый снег.

      Противоположная погода будет на востоке Украины: там солнечно или едва облачно. Там суббота порадует украинцев теплом +15... +17 градусов. С юга подует ветер, но он будет легким и прохладным.

      В Киеве субботу будет теплой, до +12... +13 градусов. Местами в столице могут выпасть легкие, небольшие дожди.

      Прогноз погоды на субботу, 7 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +8... +10

      Львов – +8... +10

      Ивано-Франковск – +8... +10

      Тернополь – +8... +10

      Черновцы – +9... +11

      Хмельницкий – +9... +11

      Луцк – +9... +11

      Ровно – +9... +11

      Житомир – +10... +12

      Винница – +10... +12

      Одесса – +9... +11

      Николаев – +15... +17

      Херсон – +14... +16

      Симферополь – +14... +16

      Кропивницкий – +12... +14

      Черкассы – +11... +13

      Чернигов – +10... +12

      Суммы – +11... +13

      Полтава – +10... +12

      Днепр – +15... +17

      Запорожье – +15... +17

      Донецк – +16... +18

      Луганск – +15... +17

      Харьков – +15... +17

      Киев – +11... +13


      Прогноз погоды на 7 марта от Укргидрометцентра
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Погода
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