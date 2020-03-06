Прогноз погоды на 7 марта: в части Украины – солнечно, в другой – облачно
Погода в Украине в субботу, 7 марта, будет переменчивой. Где-то ожидают солнечную апрельскую погоду, а где-то будут дожди. На высокогорье Карпат даже может выпасть мокрый снег при нуле градусов.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке, погода в течение и 7, и 8 марта будет переменчивой: где-то с дождями, а где-то с ярким солнцем. Так, дождить будет на западе, куда придет атмосферный фронт.
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Там температура будет низкой – +5... +11 градусов. На высокогорье Карпат ожидают даже ноль градусов: там возможен мокрый снег.
Противоположная погода будет на востоке Украины: там солнечно или едва облачно. Там суббота порадует украинцев теплом +15... +17 градусов. С юга подует ветер, но он будет легким и прохладным.
В Киеве субботу будет теплой, до +12... +13 градусов. Местами в столице могут выпасть легкие, небольшие дожди.
Прогноз погоды на субботу, 7 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8... +10
Львов – +8... +10
Ивано-Франковск – +8... +10
Тернополь – +8... +10
Черновцы – +9... +11
Хмельницкий – +9... +11
Луцк – +9... +11
Ровно – +9... +11
Житомир – +10... +12
Винница – +10... +12
Одесса – +9... +11
Николаев – +15... +17
Херсон – +14... +16
Симферополь – +14... +16
Кропивницкий – +12... +14
Черкассы – +11... +13
Чернигов – +10... +12
Суммы – +11... +13
Полтава – +10... +12
Днепр – +15... +17
Запорожье – +15... +17
Донецк – +16... +18
Луганск – +15... +17
Харьков – +15... +17
Киев – +11... +13