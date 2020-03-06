Прогноз погоды на 7 марта: в части Украины – солнечно, в другой – облачно

Погода в Украине в субботу, 7 марта, будет переменчивой. Где-то ожидают солнечную апрельскую погоду, а где-то будут дожди. На высокогорье Карпат даже может выпасть мокрый снег при нуле градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке, погода в течение и 7, и 8 марта будет переменчивой: где-то с дождями, а где-то с ярким солнцем. Так, дождить будет на западе, куда придет атмосферный фронт.

Интересно Зима в Киеве побила рекорд: она так и не пришла

Там температура будет низкой – +5... +11 градусов. На высокогорье Карпат ожидают даже ноль градусов: там возможен мокрый снег.

Противоположная погода будет на востоке Украины: там солнечно или едва облачно. Там суббота порадует украинцев теплом +15... +17 градусов. С юга подует ветер, но он будет легким и прохладным.

В Киеве субботу будет теплой, до +12... +13 градусов. Местами в столице могут выпасть легкие, небольшие дожди.

Прогноз погоды на субботу, 7 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8... +10

Львов – +8... +10

Ивано-Франковск – +8... +10

Тернополь – +8... +10

Черновцы – +9... +11

Хмельницкий – +9... +11

Луцк – +9... +11

Ровно – +9... +11

Житомир – +10... +12

Винница – +10... +12

Одесса – +9... +11

Николаев – +15... +17

Херсон – +14... +16

Симферополь – +14... +16

Кропивницкий – +12... +14

Черкассы – +11... +13

Чернигов – +10... +12

Суммы – +11... +13

Полтава – +10... +12

Днепр – +15... +17

Запорожье – +15... +17

Донецк – +16... +18

Луганск – +15... +17

Харьков – +15... +17

Киев – +11... +13