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      Прогноз погоди на 7 березня: в частині України – сонячно, в іншій – хмарно

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      Прогноз погоди на 7 березня / Ілюстративне фото/ blogspot.com

      Погода в Україні у суботу, 7 березня, буде мінливою. Десь чекають на сонячну квітневу погоду, а десь будуть дощі. На високогір'ї Карпат навіть може випасти мокрий сніг при нулі градусів.

      Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці, погода протягом і 7, і 8 березня буде мінливою: десь із дощами, а десь із яскравим сонцем. Так, дощитиме на заході, куди прийде атмосферний фронт.

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      Там температура буде найнижчою – +5+11 градусів. На високогір'ї Карпат очікують навіть нуль градусів: там можливий мокрий сніг. 

      Протилежна погода буде на сході України: там сонячно чи ледь хмарно. Там субота потішить українців теплом +15+17 градусів. З півдян задме вітер, але він буде легким і прохолодним.

      У Києві субота буде теплою, до +12, +13 градусів. Місяцями у столиці можуть випасти легкі, невеликі дощі.

      Прогноз погоди на суботу, 7 березня, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +8…+10

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +9…+11

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +10…+12

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +15…+17

      Херсон – +14…+16

      Сімферополь – +14…+16

      Кропивницький – +12…+14

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +11…+13

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +15…+17

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +15…+17

      Київ – +11…+13


      Прогноз погоди на 7 березня від Укргідрометцентру
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Погода
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