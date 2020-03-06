Прогноз погоди на 7 березня: в частині України – сонячно, в іншій – хмарно

Погода в Україні у суботу, 7 березня, буде мінливою. Десь чекають на сонячну квітневу погоду, а десь будуть дощі. На високогір'ї Карпат навіть може випасти мокрий сніг при нулі градусів.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці, погода протягом і 7, і 8 березня буде мінливою: десь із дощами, а десь із яскравим сонцем. Так, дощитиме на заході, куди прийде атмосферний фронт.

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Там температура буде найнижчою – +5+11 градусів. На високогір'ї Карпат очікують навіть нуль градусів: там можливий мокрий сніг.

Протилежна погода буде на сході України: там сонячно чи ледь хмарно. Там субота потішить українців теплом +15+17 градусів. З півдян задме вітер, але він буде легким і прохолодним.

У Києві субота буде теплою, до +12, +13 градусів. Місяцями у столиці можуть випасти легкі, невеликі дощі.