Прогноз погоди на 7 березня: в частині України – сонячно, в іншій – хмарно
Погода в Україні у суботу, 7 березня, буде мінливою. Десь чекають на сонячну квітневу погоду, а десь будуть дощі. На високогір'ї Карпат навіть може випасти мокрий сніг при нулі градусів.
Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці, погода протягом і 7, і 8 березня буде мінливою: десь із дощами, а десь із яскравим сонцем. Так, дощитиме на заході, куди прийде атмосферний фронт.
Цікаво Зима у Києві побила рекорд: вона так і не прийшла
Там температура буде найнижчою – +5+11 градусів. На високогір'ї Карпат очікують навіть нуль градусів: там можливий мокрий сніг.
Протилежна погода буде на сході України: там сонячно чи ледь хмарно. Там субота потішить українців теплом +15+17 градусів. З півдян задме вітер, але він буде легким і прохолодним.
Прогноз погоди на суботу, 7 березня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9…+11
Житомир – +10…+12
Вінниця – +10…+12
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +10…+12
Суми – +11…+13
Полтава – +10…+12
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +15…+17
Харків – +15…+17
Київ – +11…+13