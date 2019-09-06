Прогноз погоды на 7 сентября: в Украину вернется летнее тепло, будет солнечно

Погода в Украине в субботу, 7 сентября, будет теплой, солнечной, а иногда даже жаркой. Либо это раннее бабье лето, либо же обычное все еще не хочет покидать украинские земли.

В Украине в субботу, 7 сентября, будет "идеальная погода". По крайней мере, так на своей странице в фейсбук пишет украинская синоптик Наталья Диденко.

Актуально: Бабье лето 2019: когда оно придет и сколько времени будет длиться

На выходные в Украине будет много солнца, бархатцев, красивых облаков-кумулюсів и невероятных пейзажей,

– отмечает эксперт.

Интересно! Кумулюсы -это те же самые кучевые облака. Они формируются на высоте от 0,3 до 1,5 километров от земли. Эти облака часто имеют серый низ и белую вершину.





Облака-кумулюсы или кучевые облака

По ее словам, по всей территории Украины температурные отметки будут колебаться в пределах +23...+29 градусов.

Так, жарче всего будет на Николаевщине и Днепропетровщине. Там воздух прогреется до +28...+30 градусов.

Прохладнее всего – на Волыни, Ровенщине и Тернопольщине: до +22...+24 градусов.

Ветер будет восточным, 5-10 метров в секунду.

В Киеве – комфортные +24...+26 градусов. В столице солнце будут сменять облака, но без осадков.

Прогноз погоды на субботу, 7 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +23...+25

Винница – +24...+26

Одесса – +25...+27

Николаев – +28...+30

Херсон – +27...+29

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +24...+26

Сумы - + 25 ... + 27

Полтава – +26...+28

Днепр – +28...+30

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на субботу, 7 сентября, от Укргидрометцентра