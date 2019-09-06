Прогноз погоды на 7 сентября: в Украину вернется летнее тепло, будет солнечно
Погода в Украине в субботу, 7 сентября, будет теплой, солнечной, а иногда даже жаркой. Либо это раннее бабье лето, либо же обычное все еще не хочет покидать украинские земли.
В Украине в субботу, 7 сентября, будет "идеальная погода". По крайней мере, так на своей странице в фейсбук пишет украинская синоптик Наталья Диденко.
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На выходные в Украине будет много солнца, бархатцев, красивых облаков-кумулюсів и невероятных пейзажей,
– отмечает эксперт.
Интересно! Кумулюсы -это те же самые кучевые облака. Они формируются на высоте от 0,3 до 1,5 километров от земли. Эти облака часто имеют серый низ и белую вершину.
Облака-кумулюсы или кучевые облака
По ее словам, по всей территории Украины температурные отметки будут колебаться в пределах +23...+29 градусов.
Так, жарче всего будет на Николаевщине и Днепропетровщине. Там воздух прогреется до +28...+30 градусов.
Прохладнее всего – на Волыни, Ровенщине и Тернопольщине: до +22...+24 градусов.
Ветер будет восточным, 5-10 метров в секунду.
В Киеве – комфортные +24...+26 градусов. В столице солнце будут сменять облака, но без осадков.
Прогноз погоды на субботу, 7 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +23...+25
Винница – +24...+26
Одесса – +25...+27
Николаев – +28...+30
Херсон – +27...+29
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +24...+26
Сумы - + 25 ... + 27
Полтава – +26...+28
Днепр – +28...+30
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +24...+26