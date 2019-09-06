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      Прогноз погоды на 7 сентября: в Украину вернется летнее тепло, будет солнечно

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      Прогноз погоды 7 сентября 2019 Украина – какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 7 августа / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в субботу, 7 сентября, будет теплой, солнечной, а иногда даже жаркой. Либо это раннее бабье лето, либо же обычное все еще не хочет покидать украинские земли.

      В Украине в субботу, 7 сентября, будет "идеальная погода". По крайней мере, так на своей странице в фейсбук пишет украинская синоптик Наталья Диденко.

       Актуально: Бабье лето 2019: когда оно придет и сколько времени будет длиться

      На выходные в Украине будет много солнца, бархатцев, красивых облаков-кумулюсів и невероятных пейзажей,
      – отмечает эксперт.

      Интересно! Кумулюсы  -это те же самые кучевые облака. Они формируются на высоте от 0,3 до 1,5 километров от земли. Эти облака часто имеют серый низ и белую вершину.

      купчасті хмари
      Облака-кумулюсы или кучевые облака

      По ее словам, по всей территории Украины температурные отметки будут колебаться в пределах +23...+29 градусов.

      Так, жарче всего будет на Николаевщине и Днепропетровщине. Там воздух прогреется до +28...+30 градусов.

      Прохладнее всего – на Волыни, Ровенщине и Тернопольщине: до +22...+24 градусов.

      Ветер будет восточным, 5-10 метров в секунду.

      В Киеве – комфортные +24...+26 градусов. В столице солнце будут сменять облака, но без осадков.

      Прогноз погоды на субботу, 7 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +23...+25

      Львов – +23...+25

      Ивано-Франковск – +23...+25

      Тернополь – +22...+24

      Черновцы – +23...+25

      Хмельницкий – +23...+25

      Луцк – +22...+24

      Ровно – +22...+24

      Житомир – +23...+25

      Винница – +24...+26

      Одесса – +25...+27

      Николаев – +28...+30

      Херсон – +27...+29

      Симферополь – +25...+27

      Кропивницкий – +26...+28

      Черкассы – +25...+27

      Чернигов – +24...+26

      Сумы - + 25 ... + 27

      Полтава – +26...+28

      Днепр – +28...+30

      Запорожье – +26...+28

      Донецк – +26...+28

      Луганск – +26...+28

      Харьков – +26...+28

      Киев – +24...+26

      погода прогноз погоди на 7 вересня
      Прогноз погоды на субботу, 7 сентября, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
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