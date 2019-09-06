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      Прогноз погоди на 7 вересня: в Україну повернеться літнє тепло, буде сонячно

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      Прогноз погоди 7 вересня 2019 Україна – яку погоду обіцяють синоптики
      Прогноз погоди на 7 вересня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у суботу, 7 вересня, буде теплою, сонячною, а подекуди – навіть спекотною. Або це раннє бабине літо, або ж звичайне все ще не хоче покидати українські землі.

      В Україні у суботу, 7 вересня, буде "ідеальна погода". Принаймні, так на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

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      Вихідними в Україні буде багато сонця, чорнобривців, красивих хмар-кумулюсів та неймовірних краєвидів,
      – зазначає експертка.

      Цікаво! Кумулюси – це ті ж самі купчасті хмари. Вони формуються на висоті від 0,3 до 1,5 кілометрів від землі. Ці хмари часто мають сірий низ і білу вершину.

      купчасті хмари
      Хмари-кумулюси або купчасті хмари

      За її словами, по всій території України температурні позначки коливатимуться у межах +23...+29 градусів.

      Так, найспекотніше буде на Миколаївщині і Дніпропетровщині. Там повітря прогріється до +28...+30 градусів.

      Найпрохолодніше – на Волині, Рівненщині та Тернопільщині: до +22...+24 градусів.

      Вітер буде східним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві – комфортні +24...+26 градусів. У столиці сонце змінюватимуть хмари, але – без опадів.

      Прогноз погоди на суботу, 7 вересня, у містах України:

      Ужгород – +23…+25

      Львів – +23…+25

      Івано-Франківськ – +23…+25

      Тернопіль – +22…+24

      Чернівці – +23…+25

      Хмельницький – +23…+25

      Луцьк – +22…+24

      Рівне – +22…+24

      Житомир – +23…+25

      Вінниця – +24…+26

      Одеса – +25…+27

      Миколаїв – +28…+30

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +25…+27

      Кропивницький – +26…+28

      Черкаси – +25…+27

      Чернігів – +24…+26

      Суми – +25…+27

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +28…+30

      Запоріжжя – +26…+28

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +26…+28

      Харків – +26…+28

      Київ – +24…+26

      погода прогноз погоди на 7 вересня
      Прогноз погоди на суботу, 7 вересня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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