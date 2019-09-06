Прогноз погоди на 7 вересня: в Україну повернеться літнє тепло, буде сонячно

Погода в Україні у суботу, 7 вересня, буде теплою, сонячною, а подекуди – навіть спекотною. Або це раннє бабине літо, або ж звичайне все ще не хоче покидати українські землі.

В Україні у суботу, 7 вересня, буде "ідеальна погода". Принаймні, так на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Вихідними в Україні буде багато сонця, чорнобривців, красивих хмар-кумулюсів та неймовірних краєвидів,

– зазначає експертка.

Цікаво! Кумулюси – це ті ж самі купчасті хмари. Вони формуються на висоті від 0,3 до 1,5 кілометрів від землі. Ці хмари часто мають сірий низ і білу вершину.





Хмари-кумулюси або купчасті хмари

За її словами, по всій території України температурні позначки коливатимуться у межах +23...+29 градусів.

Так, найспекотніше буде на Миколаївщині і Дніпропетровщині. Там повітря прогріється до +28...+30 градусів.

Найпрохолодніше – на Волині, Рівненщині та Тернопільщині: до +22...+24 градусів.

Вітер буде східним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві – комфортні +24...+26 градусів. У столиці сонце змінюватимуть хмари, але – без опадів.

Прогноз погоди на суботу, 7 вересня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +23…+25

Вінниця – +24…+26

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +24…+26

Суми – +25…+27

Полтава – +26…+28

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +26…+28

Харків – +26…+28

Київ – +24…+26



Прогноз погоди на суботу, 7 вересня, від Укргідрометцентру