Прогноз погоди на 7 вересня: в Україну повернеться літнє тепло, буде сонячно
Погода в Україні у суботу, 7 вересня, буде теплою, сонячною, а подекуди – навіть спекотною. Або це раннє бабине літо, або ж звичайне все ще не хоче покидати українські землі.
В Україні у суботу, 7 вересня, буде "ідеальна погода". Принаймні, так на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Вихідними в Україні буде багато сонця, чорнобривців, красивих хмар-кумулюсів та неймовірних краєвидів,
– зазначає експертка.
Цікаво! Кумулюси – це ті ж самі купчасті хмари. Вони формуються на висоті від 0,3 до 1,5 кілометрів від землі. Ці хмари часто мають сірий низ і білу вершину.
Хмари-кумулюси або купчасті хмари
За її словами, по всій території України температурні позначки коливатимуться у межах +23...+29 градусів.
Так, найспекотніше буде на Миколаївщині і Дніпропетровщині. Там повітря прогріється до +28...+30 градусів.
Найпрохолодніше – на Волині, Рівненщині та Тернопільщині: до +22...+24 градусів.
Вітер буде східним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві – комфортні +24...+26 градусів. У столиці сонце змінюватимуть хмари, але – без опадів.
Прогноз погоди на суботу, 7 вересня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +23…+25
Вінниця – +24…+26
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +27…+29
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +24…+26
Суми – +25…+27
Полтава – +26…+28
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +26…+28
Харків – +26…+28
Київ – +24…+26