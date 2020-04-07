Прогноз погоды на 8 апреля: в Украине будет солнечно и тепло

Погода в Украине в среду, 8 апреля, будет теплой и безветренной. В то же время ночью похолодает, местами возможен мороз до -3 градусов.

Днем температура воздуха будет в пределах от +12 до +20 градусов, везде обещают солнце. Теплую погоду прогнозируют на западе страны от +18 до +20 градусов, сообщила в фейсбуке Наталья Диденко.

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Немного свежее будет в восточной части Украины и в Крыму – +12...+ 16 градусов тепла. Ветер будет преобладать западных направлений, умеренный. На Севере и Востоке может быть порывистым, порой до сильного.

Ночью похолодает – от +2 до -3 градусов мороза. Самая холодная ночь будет в Луганской, Донецкой и Харьковской областях – от -1 до -3 градусов.

В Киеве 8 апреля погода будет солнечная и теплая, но с порывистым ветром. Днем – +18...+ 19 градусов, а ночью +2...+ 4 градуса тепла.

Прогноз погоды на среду, 8 апреля, в городах Украины:

Ужгород – + 18...+ 20

Львов – + 17...+ 19

Ивано-Франковск – + 17...+ 19

Тернополь – + 17...+ 19

Черновцы – + 18...+ 20

Хмельницкий – + 17...+ 19

Луцк – + 18...+ 20

Ровно – + 17...+ 19

Житомир – + 17...+ 19

Винница – + 18...+ 20

Одесса – + 16...+ 18

Николаев – + 16...+ 18

Херсон – + 14...+ 16

Симферополь – + 12...+ 14

Кропивницкий – + 14...+ 16

Черкассы – + 17...+ 19

Чернигов – + 16...+ 18

Суммы – + 16...+ 18

Полтава – + 16...+ 18

Днепр – + 14...+ 16

Запорожье – + 14...+ 16

Донецк – + 14...+ 16

Луганск – + 14...+ 16

Харьков – + 16...+ 18

Киев – + 17...+ 19



Прогноз погоды на 8 апреля от Укргидрометцентра