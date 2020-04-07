Прогноз погоды на 8 апреля: в Украине будет солнечно и тепло
Погода в Украине в среду, 8 апреля, будет теплой и безветренной. В то же время ночью похолодает, местами возможен мороз до -3 градусов.
Днем температура воздуха будет в пределах от +12 до +20 градусов, везде обещают солнце. Теплую погоду прогнозируют на западе страны от +18 до +20 градусов, сообщила в фейсбуке Наталья Диденко.
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Немного свежее будет в восточной части Украины и в Крыму – +12...+ 16 градусов тепла. Ветер будет преобладать западных направлений, умеренный. На Севере и Востоке может быть порывистым, порой до сильного.
Ночью похолодает – от +2 до -3 градусов мороза. Самая холодная ночь будет в Луганской, Донецкой и Харьковской областях – от -1 до -3 градусов.
В Киеве 8 апреля погода будет солнечная и теплая, но с порывистым ветром. Днем – +18...+ 19 градусов, а ночью +2...+ 4 градуса тепла.
Прогноз погоды на среду, 8 апреля, в городах Украины:
Ужгород – + 18...+ 20
Львов – + 17...+ 19
Ивано-Франковск – + 17...+ 19
Тернополь – + 17...+ 19
Черновцы – + 18...+ 20
Хмельницкий – + 17...+ 19
Луцк – + 18...+ 20
Ровно – + 17...+ 19
Житомир – + 17...+ 19
Винница – + 18...+ 20
Одесса – + 16...+ 18
Николаев – + 16...+ 18
Херсон – + 14...+ 16
Симферополь – + 12...+ 14
Кропивницкий – + 14...+ 16
Черкассы – + 17...+ 19
Чернигов – + 16...+ 18
Суммы – + 16...+ 18
Полтава – + 16...+ 18
Днепр – + 14...+ 16
Запорожье – + 14...+ 16
Донецк – + 14...+ 16
Луганск – + 14...+ 16
Харьков – + 16...+ 18
Киев – + 17...+ 19
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