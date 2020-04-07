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      Прогноз погоды на 8 апреля: в Украине будет солнечно и тепло

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      Прогноз погоди на 8 квітня / pinterest.ru

      Погода в Украине в среду, 8 апреля, будет теплой и безветренной. В то же время ночью похолодает, местами возможен мороз до -3 градусов.

      Днем температура воздуха будет в пределах от +12 до +20 градусов, везде обещают солнце. Теплую погоду прогнозируют на западе страны от +18 до +20 градусов, сообщила в фейсбуке Наталья Диденко.

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      Немного свежее будет в восточной части Украины и в Крыму – +12...+ 16 градусов тепла. Ветер будет преобладать западных направлений, умеренный. На Севере и Востоке может быть порывистым, порой до сильного.

      Ночью похолодает – от +2 до -3 градусов мороза. Самая холодная ночь будет в Луганской, Донецкой и Харьковской областях – от -1 до -3 градусов.

      В Киеве 8 апреля погода будет солнечная и теплая, но с порывистым ветром. Днем – +18...+ 19 градусов, а ночью +2...+ 4 градуса тепла.

      Прогноз погоды на среду, 8 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – + 18...+ 20

      Львов – + 17...+ 19

      Ивано-Франковск – + 17...+ 19

      Тернополь – + 17...+ 19

      Черновцы – + 18...+ 20

      Хмельницкий – + 17...+ 19

      Луцк – + 18...+ 20

      Ровно – + 17...+ 19

      Житомир – + 17...+ 19

      Винница – + 18...+ 20

      Одесса – + 16...+ 18

      Николаев – + 16...+ 18

      Херсон – + 14...+ 16

      Симферополь – + 12...+ 14

      Кропивницкий – + 14...+ 16

      Черкассы – + 17...+ 19

      Чернигов – + 16...+ 18

      Суммы – + 16...+ 18

      Полтава – + 16...+ 18

      Днепр – + 14...+ 16

      Запорожье – + 14...+ 16

      Донецк – + 14...+ 16

      Луганск – + 14...+ 16

      Харьков – + 16...+ 18

      Киев – + 17...+ 19


      Прогноз погоды на 8 апреля от Укргидрометцентра

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Погода
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