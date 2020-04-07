Прогноз погоди на 8 квітня: в Україні буде сонячно та тепло

Погода в Україні у середу, 8 квітня, буде теплою та безвітряною. Водночас вночі стане прохолодніше, подекуди можливий мороз до -3 градусів.

Вдень температура повітря буде у межах від +12 до +20 градусів, всюди обіцяють сонце. Найтеплішу погоду прогнозують на заході країни від +18 до +20 градусів, повідомила у фейсбуці Наталка Діденко.

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Трохи свіжіше буде у східній частині України та в Криму – +12...+16 градусів тепла. Вітер переважатиме західних напрямків, помірний. На Півночі та Сході може бути поривчастим, часом до сильного.

Вночі похолодає – від +2 до -3 градусів морозу. Найхолодніша ніч буде у Луганській, Донецькій та Харківській областях – від -1 до -3 градусів.

У Києві 8 квітня погода буде сонячна та тепла, але з рвучким вітром. Вдень – +18...+19 градусів, а вночі +2...+4 градуси тепла.

Прогноз погоди на середу, 8 квітня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +18…+20

Рівне – +17…+19

Житомир – +17…+19

Вінниця – +18…+20

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +16…+18

Суми – +16…+18

Полтава – +16…+18

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +14…+16

Харків – +16…+18

Київ – +17…+19



Прогноз погоди на 8 квітня від Укргідрометцентру