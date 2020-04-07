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      Прогноз погоди на 8 квітня: в Україні буде сонячно та тепло

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 8 квітня / pinterest.ru

      Погода в Україні у середу, 8 квітня, буде теплою та безвітряною. Водночас вночі стане прохолодніше, подекуди можливий мороз до -3 градусів.

      Вдень температура повітря буде у межах від +12 до +20 градусів, всюди обіцяють сонце. Найтеплішу погоду прогнозують на заході країни від +18 до +20 градусів, повідомила у фейсбуці Наталка Діденко.

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      Трохи свіжіше буде у східній частині України та в Криму – +12...+16 градусів тепла. Вітер переважатиме західних напрямків, помірний. На Півночі та Сході може бути поривчастим, часом до сильного.

      Вночі похолодає – від +2 до -3 градусів морозу. Найхолодніша ніч буде у Луганській, Донецькій та Харківській областях – від -1 до -3 градусів.

      У Києві 8 квітня погода буде сонячна та тепла, але з рвучким вітром. Вдень –  +18...+19 градусів, а вночі +2...+4 градуси тепла.

      Прогноз погоди на середу, 8 квітня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +17…+19

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +17…+19

      Луцьк – +18…+20

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +17…+19

      Вінниця – +18…+20

      Одеса – +16…+18

      Миколаїв – +16…+18

      Херсон – +14…+16

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +14…+16

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +16…+18

      Суми – +16…+18

      Полтава – +16…+18

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк – +14…+16

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +16…+18

      Київ – +17…+19


      Прогноз погоди на 8 квітня від Укргідрометцентру

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Погода
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