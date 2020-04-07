Прогноз погоди на 8 квітня: в Україні буде сонячно та тепло
Погода в Україні у середу, 8 квітня, буде теплою та безвітряною. Водночас вночі стане прохолодніше, подекуди можливий мороз до -3 градусів.
Вдень температура повітря буде у межах від +12 до +20 градусів, всюди обіцяють сонце. Найтеплішу погоду прогнозують на заході країни від +18 до +20 градусів, повідомила у фейсбуці Наталка Діденко.
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Трохи свіжіше буде у східній частині України та в Криму – +12...+16 градусів тепла. Вітер переважатиме західних напрямків, помірний. На Півночі та Сході може бути поривчастим, часом до сильного.
Вночі похолодає – від +2 до -3 градусів морозу. Найхолодніша ніч буде у Луганській, Донецькій та Харківській областях – від -1 до -3 градусів.
У Києві 8 квітня погода буде сонячна та тепла, але з рвучким вітром. Вдень – +18...+19 градусів, а вночі +2...+4 градуси тепла.
Прогноз погоди на середу, 8 квітня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +18…+20
Рівне – +17…+19
Житомир – +17…+19
Вінниця – +18…+20
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +16…+18
Суми – +16…+18
Полтава – +16…+18
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +14…+16
Харків – +16…+18
Київ – +17…+19
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