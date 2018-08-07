Прогноз погоды в Украине на 8 августа: затяжная жара наконец пришла во все регионы
Погоду в Украине в среду, 8 августа, будет определять антициклон, который по меньшей мере на несколько дней принесет во все регионы по-настоящему сухое и жаркое лето.
Об этом на своей Facebook-странице информирует синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, такая летняя погода продержится в Украине как минимум на протяжении нескольких следующих дней.
Пришедший в страну антициклон принес сухую и преимущественно ясную маловетренную погоду.
Столбики термометров практически во всех регионах поднимутся выше +25, а в южных областях перевалят даже за отметку +30.
В Киеве в среду будет сухо и солнечно, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах комфортных день +26...+27.
Прогноз погоды на вторник, 7 августа, в городах Украины:
Ужгород – +29...+31
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +26...+28
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +27...+29
Днепр – +27...+29
Запорожье – +29...+31
Донецк – +28...+30
Луганск – +29...+31
Харьков – +24...+26
Киев – +26...+28
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 8 августа