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Прогноз погоды в Украине на 8 августа: затяжная жара наконец пришла во все регионы

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Прогноз погоды в Украине на 8 августа
Прогноз погоды в Украине на 8 августа / 24 канал

Погоду в Украине в среду, 8 августа, будет определять антициклон, который по меньшей мере на несколько дней принесет во все регионы по-настоящему сухое и жаркое лето.

Об этом на своей Facebook-странице информирует синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, такая летняя погода продержится в Украине как минимум на протяжении нескольких следующих дней.

Пришедший в страну антициклон принес сухую и преимущественно ясную маловетренную погоду.

Столбики термометров практически во всех регионах поднимутся выше +25, а в южных областях перевалят даже за отметку +30.

В Киеве в среду будет сухо и солнечно, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах комфортных день +26...+27.

Прогноз погоды на вторник, 7 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +26...+28

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +27...+29

Днепр – +27...+29

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +29...+31

Харьков – +24...+26

Киев – +26...+28

Прогноз погоди в Україні на середу, 8 серпня
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 8 августа

Теги: Новости Украины Жара в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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