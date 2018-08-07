Прогноз погоди в Україні на 8 серпня: затяжна спека нарешті прийшла в усі регіони
Погоду в Україні у середу, 8 серпня, визначатиме антициклон, який щонайменше на кілька днів принесе в усі регіони по-справжньому сухе і спекотне літо.
Про це на своїй Facebook-сторінці інформує синоптик Наталка Діденко.
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За її словами, така літня погода протримається в Україні щонайменше впродовж кількох наступних днів.
Антициклон, що прийшов в країну, визначатиме суху і переважно та ясну маловітряну погоду.
Стовпчики термометрів практично в усіх регіонах піднімуться вище +25, а у південних областях перевалять навіть за позначку +30.
У Києві у середу буде сухо та сонячно, впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах комфортних дня +26+27.
Прогноз погоди на вівторок, 7 серпня, у містах України:
Ужгород – +29...+31
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +26...+28
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +27...+29
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +29...+31
Харків – +24...+26
Київ – +26...+28
Прогноз погоди в Україні на середу, 8 серпня