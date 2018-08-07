Прогноз погоди в Україні на 8 серпня: затяжна спека нарешті прийшла в усі регіони

Погоду в Україні у середу, 8 серпня, визначатиме антициклон, який щонайменше на кілька днів принесе в усі регіони по-справжньому сухе і спекотне літо.

Про це на своїй Facebook-сторінці інформує синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, така літня погода протримається в Україні щонайменше впродовж кількох наступних днів.

Антициклон, що прийшов в країну, визначатиме суху і переважно та ясну маловітряну погоду.

Стовпчики термометрів практично в усіх регіонах піднімуться вище +25, а у південних областях перевалять навіть за позначку +30.

У Києві у середу буде сухо та сонячно, впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах комфортних дня +26+27.

Прогноз погоди на вівторок, 7 серпня, у містах України:

Ужгород – +29...+31

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +26...+28

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +27...+29

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +29...+31

Харків – +24...+26

Київ – +26...+28



Прогноз погоди в Україні на середу, 8 серпня