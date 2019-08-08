Прогноз погоды на 8 августа: жара и сильный ветер

Погода в Украине в четверг, 8 августа, будет очень теплой, даже жаркой. Только на Волыни, Ровненщине и Львовщине холодный атмосферный фронт циклона Xaver несколько снизит температуру.

Кратковременные дожди в западных областях и местами на Севере, а также пиковая температура воздуха – до +26...+33 градусов. Такой прогноз на 8 августа дает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Антициклон Zella поспособствует сухой солнечной погоде в восточных областях, на Юге, в Центре Украины. Но противостояние с циклоном Xaver станет причиной сильного ветра в Украине.

В Киеве 8 августа температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше. Вероятен и локальный дождь с грозой.

Прогноз погоды на четверг, 8 августа, в городах Украины: Ужгород – +27...+29 Львов – +24...+26 Ивано-Франковск – +27...+29 Тернополь – +28...+30 Черновцы – +27...+29 Хмельницкий – +27...+29 Луцк – +24...+26 Ровно – +25...+27 Житомир – +26...+28 Винница – +28...+30 Одесса – +26...+28 Николаев – +29...+31 Херсон – +28...+30 Симферополь – +27...+29 Кропивницкий – +29...+31 Черкассы – +28...+30 Чернигов – +27...+29 Сумы – + 28... + 30 Полтава – +27...+29 Днепр – +28...+30 Запорожье – +26...+28 Донецк – +27...+29 Луганск – +26...+28 Харьков – +28...+30 Киев – +27...+29



Прогноз погоды на 8 августа от Укргидрометцентра