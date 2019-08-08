04:45
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Прогноз погоды на 8 августа: жара и сильный ветер

      622 Читати новину українською
      Прогноз погоды 8 августа 2019 Украина – прогноз погоды на день
      Прогноз погоды в Украине на 8 августа / pixabay.com

      Погода в Украине в четверг, 8 августа, будет очень теплой, даже жаркой. Только на Волыни, Ровненщине и Львовщине холодный атмосферный фронт циклона Xaver несколько снизит температуру.

      Кратковременные дожди в западных областях и местами на Севере, а также пиковая температура воздуха – до +26...+33 градусов. Такой прогноз на 8 августа дает украинский синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Магнитные бури в августе 2019: когда стоит ожидать метеоудары

      Антициклон Zella поспособствует сухой солнечной погоде в восточных областях, на Юге, в Центре Украины. Но противостояние с циклоном Xaver станет причиной сильного ветра в Украине.

      В Киеве 8 августа температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше. Вероятен и локальный дождь с грозой.

      Прогноз погоды на четверг, 8 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +27...+29

      Львов – +24...+26

      Ивано-Франковск – +27...+29

      Тернополь – +28...+30

      Черновцы – +27...+29

      Хмельницкий – +27...+29

      Луцк – +24...+26

      Ровно – +25...+27

      Житомир – +26...+28

      Винница – +28...+30

      Одесса – +26...+28

      Николаев – +29...+31

      Херсон – +28...+30

      Симферополь – +27...+29

      Кропивницкий – +29...+31

      Черкассы – +28...+30

      Чернигов – +27...+29

      Сумы – + 28... + 30

      Полтава – +27...+29

      Днепр – +28...+30

      Запорожье – +26...+28

      Донецк – +27...+29

      Луганск – +26...+28

      Харьков – +28...+30

      Киев – +27...+29

      Погода
      Прогноз погоды на 8 августа от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева: последние события
      сегодня
      815
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 8 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      506
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 418
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 855
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 277
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук