Прогноз погоды на 8 августа: жара и сильный ветер
Погода в Украине в четверг, 8 августа, будет очень теплой, даже жаркой. Только на Волыни, Ровненщине и Львовщине холодный атмосферный фронт циклона Xaver несколько снизит температуру.
Кратковременные дожди в западных областях и местами на Севере, а также пиковая температура воздуха – до +26...+33 градусов. Такой прогноз на 8 августа дает украинский синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Магнитные бури в августе 2019: когда стоит ожидать метеоудары
Антициклон Zella поспособствует сухой солнечной погоде в восточных областях, на Юге, в Центре Украины. Но противостояние с циклоном Xaver станет причиной сильного ветра в Украине.
В Киеве 8 августа температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше. Вероятен и локальный дождь с грозой.
Прогноз погоды на четверг, 8 августа, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +28...+30
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +24...+26
Ровно – +25...+27
Житомир – +26...+28
Винница – +28...+30
Одесса – +26...+28
Николаев – +29...+31
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +27...+29
Сумы – + 28... + 30
Полтава – +27...+29
Днепр – +28...+30
Запорожье – +26...+28
Донецк – +27...+29
Луганск – +26...+28
Харьков – +28...+30
Киев – +27...+29
Прогноз погоды на 8 августа от Укргидрометцентра