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      Прогноз погоди на 8 серпня: спека та сильний вітер

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      Прогноз погоди 8 серпня 2019 Україна – прогноз погоди на день
      Прогноз погоди в Україні на 8 серпня / pixabay.com

      Погода в Україні у четвер, 8 серпня, буде дуже теплою, навіть спекотною. Лише на Волині, Рівненщині та Львівщині холодний атмосферний фронт циклону Xaver дещо знизить температуру.

      Короткочасні дощі у західних областях та подекуди на Півночі, а також пікова температура повітря – до +26...+33 градусів. Такий прогноз на 8 серпня дає український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Магнітні бурі у серпні 2019: коли варто очікувати метеоудари

      Антициклон Zella посприяє сухій сонячній погоді у східних областях, на Півдні, в Центрі України. Але протистояння із циклоном Xaver стане причиною сильного вітру в Україні.

      У Києві 8 серпня температура повітря протягом дня досягне +30 градусів і вище. Ймовірний і локальний дощ з грозою.

      Прогноз погоди на четвер, 8 серпня, у містах України:

      Ужгород – +27…+29

      Львів – +24…+26

      Івано-Франківськ – +27…+29

      Тернопіль – +28…+30

      Чернівці – +27…+29

      Хмельницький – +27…+29

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +28…+30

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +29…+31

      Херсон – +28…+30

      Сімферополь – +27…+29

      Кропивницький – +29…+31

      Черкаси – +28…+30

      Чернігів – +27…+29

      Суми – +28…+30

      Полтава – +27…+29

      Дніпро – +28…+30

      Запоріжжя – +26…+28

      Донецьк – +27…+29

      Луганськ – +26…+28

      Харків – +28…+30

      Київ – +27…+29

      Погода
      Прогноз погоди на 8 серпня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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