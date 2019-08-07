Прогноз погоди на 8 серпня: спека та сильний вітер
Погода в Україні у четвер, 8 серпня, буде дуже теплою, навіть спекотною. Лише на Волині, Рівненщині та Львівщині холодний атмосферний фронт циклону Xaver дещо знизить температуру.
Короткочасні дощі у західних областях та подекуди на Півночі, а також пікова температура повітря – до +26...+33 градусів. Такий прогноз на 8 серпня дає український синоптик Наталка Діденко.
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Антициклон Zella посприяє сухій сонячній погоді у східних областях, на Півдні, в Центрі України. Але протистояння із циклоном Xaver стане причиною сильного вітру в Україні.
У Києві 8 серпня температура повітря протягом дня досягне +30 градусів і вище. Ймовірний і локальний дощ з грозою.
Прогноз погоди на четвер, 8 серпня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +27…+29
Тернопіль – +28…+30
Чернівці – +27…+29
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +24…+26
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +28…+30
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +27…+29
Суми – +28…+30
Полтава – +27…+29
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +27…+29
Луганськ – +26…+28
Харків – +28…+30
Київ – +27…+29
Прогноз погоди на 8 серпня від Укргідрометцентру