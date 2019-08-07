Прогноз погоди на 8 серпня: спека та сильний вітер

Погода в Україні у четвер, 8 серпня, буде дуже теплою, навіть спекотною. Лише на Волині, Рівненщині та Львівщині холодний атмосферний фронт циклону Xaver дещо знизить температуру.

Короткочасні дощі у західних областях та подекуди на Півночі, а також пікова температура повітря – до +26...+33 градусів. Такий прогноз на 8 серпня дає український синоптик Наталка Діденко.

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Антициклон Zella посприяє сухій сонячній погоді у східних областях, на Півдні, в Центрі України. Але протистояння із циклоном Xaver стане причиною сильного вітру в Україні.

У Києві 8 серпня температура повітря протягом дня досягне +30 градусів і вище. Ймовірний і локальний дощ з грозою. Прогноз погоди на четвер, 8 серпня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +27…+29

Тернопіль – +28…+30

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +24…+26

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +28…+30

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +27…+29

Суми – +28…+30

Полтава – +27…+29

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +27…+29

Луганськ – +26…+28

Харків – +28…+30

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на 8 серпня від Укргідрометцентру