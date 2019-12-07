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      Прогноз погоды на 8 декабря: сухо, без снега и морозов

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      Прогноз погоды на 8 декабря

      Погода в Украине в воскресенье, 8 декабря, сухая и не совсем морозная, как для декабря. Термометры будут показывать температуру выше нуля. Снежить может разве что в Карпатах.

      В большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

      Это интересно: Какой будет погода в декабре: прогноз

      На севере будет меньше солнца и кое-где ожидается небольшой дождь.

      Температура воздуха ночью от 3 мороза до 4 тепла, днем 8 декабря планируется +3... +8 градусов,
      – сообщает Диденко.

      В Киеве в воскресенье, 8 декабря, будет облачно и вероятны осадки. Температура воздуха будет держаться на уровне +5 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 8 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +2... +4

      Львов – +4... +6

      Ивано-Франковск – +4... +6

      Тернополь – +4... +6

      Черновцы – +4... +6

      Хмельницкий – +2... +4

      Луцк – +4... +6

      Ровно – +4... +6

      Житомир – +3... +5

      Винница – – +3... +5

      Одесса – +6... +8

      Николаев – +5... +7

      Херсон – +5... +7

      Симферополь – +6... +8

      Кропивницкий – +4... +6

      Черкассы – +3... +5

      Чернигов – +3... +5

      Сумы – +2... +4

      Полтава – +2... +4

      Днепр – +3... +5

      Запорожье – +5... +7

      Донецк – +2... +4

      Луганск – +2... +4

      Харьков – +2... +4

      Киев – +4... +6

      Прогноз погоди
      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 8 декабря

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода
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