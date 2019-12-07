Прогноз погоды на 8 декабря: сухо, без снега и морозов
Погода в Украине в воскресенье, 8 декабря, сухая и не совсем морозная, как для декабря. Термометры будут показывать температуру выше нуля. Снежить может разве что в Карпатах.
В большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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На севере будет меньше солнца и кое-где ожидается небольшой дождь.
Температура воздуха ночью от 3 мороза до 4 тепла, днем 8 декабря планируется +3... +8 градусов,
– сообщает Диденко.
В Киеве в воскресенье, 8 декабря, будет облачно и вероятны осадки. Температура воздуха будет держаться на уровне +5 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 8 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +2... +4
Львов – +4... +6
Ивано-Франковск – +4... +6
Тернополь – +4... +6
Черновцы – +4... +6
Хмельницкий – +2... +4
Луцк – +4... +6
Ровно – +4... +6
Житомир – +3... +5
Винница – – +3... +5
Одесса – +6... +8
Николаев – +5... +7
Херсон – +5... +7
Симферополь – +6... +8
Кропивницкий – +4... +6
Черкассы – +3... +5
Чернигов – +3... +5
Сумы – +2... +4
Полтава – +2... +4
Днепр – +3... +5
Запорожье – +5... +7
Донецк – +2... +4
Луганск – +2... +4
Харьков – +2... +4
Киев – +4... +6
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 8 декабря