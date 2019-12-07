Прогноз погоды на 8 декабря: сухо, без снега и морозов

Погода в Украине в воскресенье, 8 декабря, сухая и не совсем морозная, как для декабря. Термометры будут показывать температуру выше нуля. Снежить может разве что в Карпатах.

В большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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На севере будет меньше солнца и кое-где ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха ночью от 3 мороза до 4 тепла, днем 8 декабря планируется +3... +8 градусов,

– сообщает Диденко.

В Киеве в воскресенье, 8 декабря, будет облачно и вероятны осадки. Температура воздуха будет держаться на уровне +5 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 8 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +2... +4

Львов – +4... +6

Ивано-Франковск – +4... +6

Тернополь – +4... +6

Черновцы – +4... +6

Хмельницкий – +2... +4

Луцк – +4... +6

Ровно – +4... +6

Житомир – +3... +5

Винница – – +3... +5

Одесса – +6... +8

Николаев – +5... +7

Херсон – +5... +7

Симферополь – +6... +8

Кропивницкий – +4... +6

Черкассы – +3... +5

Чернигов – +3... +5

Сумы – +2... +4

Полтава – +2... +4

Днепр – +3... +5

Запорожье – +5... +7

Донецк – +2... +4

Луганск – +2... +4

Харьков – +2... +4

Киев – +4... +6



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 8 декабря