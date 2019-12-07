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      Прогноз погоди на 8 грудня: сухо, без снігу і морозів

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      Прогноз погоди на 8 грудня

      Погода в Україні в неділю, 8 грудня, сухою та не зовсім морозною, як для грудня. Термометри показуватимуть температуру вище нуля. Сніжити може хіба що у Карпатах.

      В більшості областей України переважатиме суха погода, про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

      Це цікаво: Якою буде погода у грудні: прогноз

      На Півночі поменшає сонця і подекуди очікується невеликий дощ.

      Температура повітря вночі від 3 морозу до 4 тепла, вдень 8 грудня передбачається +3+8 градусів, 
      – повідомляє Діденко.

      У Києві в неділю, 8 грудня, буде хмарно та ймовірні опади. Температура повітря триватиметься на рівні +5 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 8 грудня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – -+3…+5

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +5…+7

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – +4…+6

      Прогноз погоди
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 8 грудня

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода
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