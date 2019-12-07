Прогноз погоди на 8 грудня: сухо, без снігу і морозів

Погода в Україні в неділю, 8 грудня, сухою та не зовсім морозною, як для грудня. Термометри показуватимуть температуру вище нуля. Сніжити може хіба що у Карпатах.

В більшості областей України переважатиме суха погода, про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці. Це цікаво: Якою буде погода у грудні: прогноз На Півночі поменшає сонця і подекуди очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі від 3 морозу до 4 тепла, вдень 8 грудня передбачається +3+8 градусів,

– повідомляє Діденко. У Києві в неділю, 8 грудня, буде хмарно та ймовірні опади. Температура повітря триватиметься на рівні +5 градусів. Прогноз погоди на неділю, 8 грудня, у містах України: Ужгород – +2…+4 Львів – +4…+6 Івано-Франківськ – +4…+6 Тернопіль – +4…+6 Чернівці – +4…+6 Хмельницький – +2…+4 Луцьк – +4…+6 Рівне – +4…+6 Житомир – +3…+5 Вінниця – -+3…+5 Одеса – +6…+8 Миколаїв – +5…+7 Херсон – +5…+7 Сімферополь – +6…+8 Кропивницький – +4…+6 Черкаси – +3…+5 Чернігів – +3…+5 Суми – +2…+4 Полтава – +2…+4 Дніпро – +3…+5 Запоріжжя – +5…+7 Донецьк – +2…+4 Луганськ – +2…+4 Харків – +2…+4 Київ – +4…+6

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 8 грудня