Прогноз погоди на 8 грудня: сухо, без снігу і морозів
Погода в Україні в неділю, 8 грудня, сухою та не зовсім морозною, як для грудня. Термометри показуватимуть температуру вище нуля. Сніжити може хіба що у Карпатах.
В більшості областей України переважатиме суха погода, про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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На Півночі поменшає сонця і подекуди очікується невеликий дощ.
Температура повітря вночі від 3 морозу до 4 тепла, вдень 8 грудня передбачається +3+8 градусів,
– повідомляє Діденко.
У Києві в неділю, 8 грудня, буде хмарно та ймовірні опади. Температура повітря триватиметься на рівні +5 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 8 грудня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +3…+5
Вінниця – -+3…+5
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +3…+5
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +4…+6
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 8 грудня