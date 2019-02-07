16:46
7 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники
      Вєсті Кремля
      21:18, 6 февраля
      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке
      Вєсті.UA
      19:13, 6 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, 6 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Прогноз погоды на 8 февраля: во всей Украине будет сиять зимнее солнце

      29 Читати новину українською
      Погода 8 февраля 2019 Украина: прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 8 февраля / 1zoom.ru

      Погода в Украине в пятницу, 8 февраля, будет сухой и солнечной почти во всех областях. Только в Крыму и Приазовье может быть облачно и пройти дождь.

      Пятница будет достаточно теплой – 0 +3 градуса, на Закарпатье и на крайнем юге– +2 +6 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Если на человека упала сосулька: куда обращаться и кто за это будет отвечать

      Погода в Киеве 8 февраля будет сухой, солнечной, а дневная температура воздуха ожидается около 0.

      На дорогах будет скользко, а с крыш будут капать вода и свисать сосульки – осторожно!,
      – предупредила синоптик.

      Погода в субботу и воскресенье тоже будет сухой. Ночной мороз усилится, однако уже днем 10 февраля в Украину южные потоки принесут потепление.

      Прогноз погоды на пятницу, 8 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +5...+7

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +4...+6

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +3...+5

      Житомир – +1...+3

      Винница – +1...+3

      Одесса – 0...+2

      Николаев – 0...+2

      Херсон – 0...+2

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – 0 ... -2

      Полтава – -1...+1

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – -1...+1

      Луганск – -1...+1

      Харьков – 0...-2

      Киев – -1...+1

      Погода Україна 8 лютого п'ятниця потепління
      Прогноз погоды на 8 февраля от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      сегодня
      89708
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
      сегодня , 16:00 Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
      Яніна Ткачук 72
      Холодне перемир'я з Росією на користь Україні
      сегодня , 15:05 Холодне перемир'я з Росією на користь Україні
      Артем Овдієнко 2200
      Уляна Супрун та Геннадій Кернес: які абсурдні рішення дозволив ухвалити Порошенко
      сегодня , 13:00 Уляна Супрун та Геннадій Кернес: які абсурдні рішення дозволив ухвалити Порошенко
      Віталій Шабунін 390
      Спасательный круг для российского агента
      сегодня , 12:03 Спасательный круг для российского агента
      Злой Одессит 630
      Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать
      сегодня , 11:56 Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать
      Настя Сукач 1936
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Курс валют на 4 февраля: доллар и евро резко подешевели
       4 февраля , 08:29
      Окружение Порошенко настаивало, чтобы Кононенко сложил мандат, — журналист
       6 февраля 2016 , 12:37
      Главные новости футбола 4 октября: Динамо снова упустило победу в Лиге Европы, Ворскла драматично проиграла Спортингу
       5 октября 2018 , 07:00
      Skoda Karoq мощностью 300 "лошадей" выпустят в 2019 году
       3 января , 17:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук