Прогноз погоды на 8 февраля: во всей Украине будет сиять зимнее солнце

Погода в Украине в пятницу, 8 февраля, будет сухой и солнечной почти во всех областях. Только в Крыму и Приазовье может быть облачно и пройти дождь.

Пятница будет достаточно теплой – 0 +3 градуса, на Закарпатье и на крайнем юге– +2 +6 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Киеве 8 февраля будет сухой, солнечной, а дневная температура воздуха ожидается около 0.

На дорогах будет скользко, а с крыш будут капать вода и свисать сосульки – осторожно!,

– предупредила синоптик.

Погода в субботу и воскресенье тоже будет сухой. Ночной мороз усилится, однако уже днем 10 февраля в Украину южные потоки принесут потепление.

Прогноз погоды на пятницу, 8 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +3...+5

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – 0 ... -2

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...-2

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 8 февраля от Укргидрометцентра