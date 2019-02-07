Прогноз погоды на 8 февраля: во всей Украине будет сиять зимнее солнце
Погода в Украине в пятницу, 8 февраля, будет сухой и солнечной почти во всех областях. Только в Крыму и Приазовье может быть облачно и пройти дождь.
Пятница будет достаточно теплой – 0 +3 градуса, на Закарпатье и на крайнем юге– +2 +6 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Погода в Киеве 8 февраля будет сухой, солнечной, а дневная температура воздуха ожидается около 0.
На дорогах будет скользко, а с крыш будут капать вода и свисать сосульки – осторожно!,
– предупредила синоптик.
Погода в субботу и воскресенье тоже будет сухой. Ночной мороз усилится, однако уже днем 10 февраля в Украину южные потоки принесут потепление.
Прогноз погоды на пятницу, 8 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +4...+6
Ровно – +3...+5
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – 0 ... -2
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0...+2
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...-2
Киев – -1...+1